López Obrador va por reforma constitucional

Tenía pensado solo reformar la ley para corregir, pero llegue a la conclusión después de ese amparo de que necesitamos una reforma constitucional, dijo

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviará una iniciativa de ley para que se eleve a rango constitucional el interés público y la protección civil.

Al encabezar en Centro, Tabasco la reunión de evaluación del plan de apoyo a personas afectadas por las inundaciones registradas el año pasado en ese estado y en Chiapas, el presidente dijo que se busca poner como prioridad la seguridad de los mexicanos de cara a los desastres naturales y no como sucedía en el pasado cuando las empresas y los particulares se colocaban por encima de la colectividad.

Un ejemplo de ello, recordó, es el que se mantenía por debajo de su capacidad de producción a las hidroeléctricas en todo el país para favorecer a las compañías privadas y hoy, la generación de energía se ha incrementado “históricamente” al 200 por ciento en las hidroeléctricas que se encuentran en el Río Grijalva.

Por eso mismo es que vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional, yo tenía pensado inicialmente solo reformar la ley para corregir esta situación, pero llegue a la conclusión después de ese amparo de que necesitamos una reforma constitucional para que se considere como prioritario el interés público y la protección civil, la seguridad de los ciudadanos”, detalló el presidente ante sus colaboradores y el gobernador de Tabasco, Adán Augusto Hernández López.

Previamente, López Obrador señaló que para revertir el favorecimiento a las empresas privadas se emitió un decretó que comenzó a tener vigencia a partir de enero de este año; sin embargo, fue impugnado por una empresa extranjera mediante un juicio de amparo y dejó de tener vigencia el decreto que posibilitaba turbinar en su capacidad completa a las hidroeléctricas.

De ahí que decidió que enviará en breve tiempo la iniciativa de reforma constitucional.

En cuanto a los avances de las obras para evitar que en la temporada de lluvias no haya inundaciones ni perdidas de vidas humanas que lamentar, el presidente dijo que se ha avanzado en materia de infraestructura carretera, viviendas de calidad y entrega de enseres domésticos.

Adelantó que regresará en septiembre para constar que toda la estrategia y la reconstrucción hayan concluido, por lo que no quiere “ni oír hablar” de que las autoridades se deben preparar para alguna posible inundación en los meses de septiembre y octubre de este año.

Sí hay que ver lo que se tiene que preparar para la nueva temporada de lluvias, pero yo no quiero todavía ni hablar de eso, quiero primero que terminemos con este plan que iniciamos, hay que trabajar en lo preventivo, pero debemos de apostar a que con lo que estamos haciendo no vamos a tener problemas, es mejor apurarnos a terminar los bordos, avanzar en el desazolve, a seguir controlando las presas, a hace todo lo que haga falta en materia preventiva”, apuntó el presidente.