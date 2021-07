Politica Regional

Compartir ! tweet





AMLO abre su lista hacia el 2024 y elimina a Ricardo Monreal, quien revira y advierte que solo “Morena tendrá la última palabra y nadie mas”

Alfonso Durazo pone un alto a la “gabinetitis” y reitera que los mas preparados y honestos entraran a su gobierno; muy felicitado ayer domingo por su cumpleaños

La primera vez que López Obrador mencionó públicamente una lista de nombres de presidenciables de su Gobierno para sustituirlo en 2024 fue el pasado 14 de junio, una semana después de las recientes elecciones. En ese entonces, para tratar de romper la idea de un enfrentamiento entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, por la tragedia de la Línea 12, dijo que ellos dos no eran los únicos aspirantes en el “abanico” de la 4T y mencionó por primera vez a Juan Ramón de la Fuente, Tatiana Clouthier y Esteban Moctezuma. Ya en esa ocasión el mandatario omitió mencionar al líder del Senado, Ricardo Monreal, como presidenciable.

Ayer, en su conferencia mañanera, volvió a abrir la baraja sucesoria y esta vez sumó a una precandidata: la secretaria de Energía, Rocío Nahle, además de los ya mencionados Sheinbaum, Ebrard, De la Fuente, Moctezuma y Clouthier. Y de nueva cuenta, en lo que ya confirma una intención clara y abierta del Presidente, el nombre de Ricardo Monreal fue eliminado por de la lista de prospectos a la candidatura de Morena en 2024.

¿Por qué el Presidente decidió que el que ha sido su principal operador político en el Senado, quien ha negociado y cabildeado con las bancadas de oposición la mayoría de sus iniciativas importantes para lograr mayorías aprobatorias en el Congreso de la Unión, no debe figurar entre los nombres de los posibles candidatos a sucederlo tras la terminación de su mandato?

Por lo que ha declarado en entrevistas recientes el propio Monreal, la relación con el Presidente no ha tenido altibajos ni ha habido reclamos o regaños del Presidente al político zacatecano. ¿Qué pudo entonces haber motivado al Presidente para intentar “cortarle las alas” a Monreal y eliminarlo de su lista de prospectos a la sucesión presidencial? En los pasillos de Palacio Nacional, en oficinas cercanas al Presidente, se escucha la versión de que las quejas y denuncias de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y de su equipo, sobre una presunta “traición” de Monreal, a quien acusan de operar en su contra en las pasadas elecciones y de ser responsable de las derrotas morenistas en la mitad de la CDMX, habrían surtido efecto en el oído y el ánimo de López Obrador, quien decidió que el zacatecano era culpable y lo expulsó de su lista sucesoria.

Ayer, a pregunta de los reporteros que cubren la fuente del Senado, el coordinador morenista respondió a la ausencia de su nombre en las listas sucesorias tratando de restarle importancia a la omisión presidencial: “El Presidente tiene el derecho de expresar lo que él considera conveniente y, por esa razón, no creo que sea extraño el hecho de no ser mencionado entre los nombres que podrían ser candidatos presidenciales”, dijo Monreal, quien advirtió que adelantar los tiempos de la sucesión traerá división a Morena y distracción a los funcionarios del gabinete.

En fin, que el banderazo de salida para la sucesión presidencial ya fue dado; y no precisamente por el Presidente que ayer no hizo más que oficializar el destape que el jueves organizaron los grupos de poder morenista en el Auditorio Nacional, donde los gritos de “¡Presidenta, presidenta!” para Claudia Sheinbaum fueron el auténtico banderazo de arranque para 2024. Y no está difícil adivinar quién fue la que se adelantó en la salida y ya lleva toda la ventaja. Del resto de los mencionados ayer por López Obrador sólo hay uno que podría seguirle el paso a la adelantada y se llama Marcelo Ebrard. El resto de la lista presidencial son de pura utilería.

Alto a la gabinetitis; aclara Durazo que él solo escogerá a colaboradores

Ante la “gabinetitis” desatada por columnistas que se creen apostadores super bien informados, los deseperados que necesitan un amigo en el próximo gobiernos, los politólogos de café que adelantan nombres y más nombres, Alfonso Durazo sale al paso para aclarar que sólo él sabe lo que urge saber a otros.

Nadie más que él decidirá la conformacion de su equipo de gobierno, advirtió Durazo quien en estos días analiza los perfiles y trayectorias de sus posibles colaboradores.

El gobernador elector de Sonora enfatizó que ningún integrante de su equipo, y menos fuera del mismo, cuenta con autorización de hacer acuerdos para elegir perfiles; por lo que informó que será una decisión que tomará personalmente.

Indicó que se encuentra analizando las trayectorias profesionales, en particular la capacidad, honestidad y compromiso social de las mujeres y hombres que formarán parte de la próxima administración.

“En este momento no estamos comprometiendo absolutamente nada. Como lo he indicado, necesito tomarme el tiempo porque Sonora merece un gobierno completo, profesional y sobre todo apegado a los principios de la Cuarta Transformación. Sus trayectorias complementarán el proyecto por el cual se expresó el pueblo sonorense el pasado 6 de junio”, señaló.

Durazo Montaño, cuyo mandato inicia el próximo 13 de septiembre, dijo que sigue manteniendo reuniones de trabajo con el equipo que encabezará el proceso de entrega y recepción de la administración saliente.