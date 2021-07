Ven relevo terso en el PAN

Compartir ! tweet





En octubre, Marko Cortés concluye su periodo como presidente del CEN, y comparado con hace tres años, hay discusión serena. Francisco Domínguez Servién, Adriana Dávila, y Gerardo Priego son las primeras propuestas

Comenzaron los movimientos al interior del Partido Acción Nacional (PAN) rumbo a la renovación de su dirigencia nacional, lo cual deberá ocurrir en octubre, cuando concluye el actual periodo estatutario de Marko Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

A diferencia de hace tres años, cuando el relevo de la dirigencia provocó una fractura en el PAN, con la salida del expresidente Felipe Calderón y su grupo cercano, esta vez los liderazgos, incluso aquellos que la cúpula partidista ha hecho a un lado, han optado por abrir una discusión serena y de frente sobre el rumbo del partido.

Marko Cortés, estatutariamente puede reelegirse otros tres años más como líder del PAN, y en los últimos días, otros destacados panistas han hecho patente su intención para buscar la dirigencia panista y comenzaron a exponer sus primeras propuestas para estar al frente del partido.

Los que ya alzaron la mano a la dirigencia son el actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; la diputada federal Adriana Dávila, y el exdiputado Gerardo Priego.

El exdirigente, Gustavo Madero, quien ha cuestionado los resultados del PAN en las elecciones del 6 de junio, comentó a través de TwitterSpaces que el partido requiere “unidad, rumbo y proyecto” para consolidarse como la principal opción ante el partido del gobierno.

El gran reto del PAN es encontrar una narrativa distinta a la de Morena y que convenza a la mayoría de la población, no la tenemos todavía, la gente que está votando por nosotros lo hace para estar en contra de Morena, pero yo quisiera que votaran por nosotros por las propuestas que estamos haciendo, por los proyectos, los programas y los perfiles.

Entonces lo que tiene que ser el PAN, es el buque insignia, el que genere las propuestas que puedan ser enriquecidas y fortalecidas con un mayor número de gente para ser la alternativa, ese es a mi juicio el papel que debe tener el PAN después de las elecciones”, indicó Madero, consejero vitalicio del partido.

Por su parte, la expresidenta de la Cámara de

Diputados, Laura Rojas, dijo a Excélsior que el gran reto del PAN es consolidarse no sólo como la segunda fuerza política, sino nuevamente como un partido con vocación de poder, enarbolando las causas del desarrollo económico, la prosperidad, el empleo y la paridad de género.

Hay estados y municipios donde la presencia del PAN es muy fuerte y otros donde prácticamente no existimos, lo que hace muy difícil ser electoralmente competitivos.

(Debemos) tener estructuras municipales trabajando permanentemente en el 100% de los municipios del país, con objetivos a evaluar de cara a las siguientes elecciones; debería ser una de las metas de la siguiente dirigencia nacional, ya que sólo de esa manera podremos aspirar a mejores votaciones en el sur del país o la zona oriente del Valle de México, por ejemplo”, indicó la panista.

SE APUNTAN PARA DIRIGIR AL PAN

En la víspera, Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, entidad que dio los mejores resultados electorales al PAN, anunció que analiza postularse para la dirigencia del partido, teniendo el respaldo de destacados liderazgos panistas.

En un mensaje comentó que “ahorita específicamente nos están buscando para la dirigencia nacional del PAN”, al tiempo que recriminó los resultados obtenidos por el partido en las elecciones del pasado 6 de junio, donde el partido sólo obtuvo dos, de 15 gubernaturas.

Detalló que uno de los cambios que se debe realizar en el PAN es la apertura del padrón y la afiliación, ya que actualmente se ha convertido en un partido pequeño y no incentiva para tener nuevos militantes.

Tienen secuestrado al padrón, ésa es una. Y la segunda es que no haya hecho una apertura, decimos que somos un partido ciudadano, entonces debe haber una apertura”, refirió.

La diputada federal Adriana Dávila Fernández, señaló que es momento de que el PAN sea dirigido por una mujer, y dijo recientemente que buscará la dirigencia, para lo cual ya ha comenzado a dialogar con distintos liderazgos del partido, entre ellos con el senador Gustavo Madero.

El PAN necesita un cambio importante, de gente que conozca territorio, que sepa comprender el nuevo momento, y por supuesto que creo que sí, que una mujer puede hacer ese cambio de a deveras y a fondo”, sostuvo.

El exdiputado federal y excandidato a la gubernatura de Tabasco, Gerardo Priego Tapia, anunció que irá tras la dirigencia del PAN y comentó que, si Marko Cortés decide buscar la reelección, debe dejar el CEN para participar en la elección interna.

En el marco del foro El PAN que México necesita, Priego Tapia aseguró que tiene la convicción y las cartas credenciales para responder a la militancia, pero sobre todo a la sociedad.

El PAN debe ser un partido abierto, transparente, en el que la gente confíe para que la misma sociedad lo arrope y proteja, y eso es lo que voy a impulsar”, señaló. Tomado de Excelsior