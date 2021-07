Alfonso Durazo continúa el proceso de conformación del próximo gabinete estatal

Compartir ! tweet





El gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, continúa la revisión de los perfiles que encabezarán las distintas dependencias que conforman el gobierno de Sonora para la integración del nuevo gabinete estatal.

Durazo Montaño, cuyo mandato inicia el próximo 13 de septiembre, indicó que se encuentra analizando las trayectorias profesionales, en particular la capacidad, honestidad y compromiso social de las mujeres y hombres que formarán parte de la próxima administración.

“En este momento no estamos comprometiendo absolutamente nada. Como lo he indicado, necesito tomarme el tiempo porque Sonora merece un gobierno completo, profesional y sobre todo apegado a los principios de la Cuarta Transformación. Sus trayectorias complementarán el proyecto por el cual se expresó el pueblo sonorense el pasado 6 de junio” señaló el gobernador electo.

Advirtió que ningún integrante dentro de su equipo, y menos fuera del mismo, cuenta con autorización de hacer acuerdos para elegir perfiles; por lo que informó que será una decisión que tomará personalmente.

Añadió que sigue manteniendo reuniones de trabajo con el equipo que encabezará el proceso de entrega y recepción de la administración saliente.