Muy amigos, pero sin resultados para Sonora; las trece visitas del AMLO han sido mas sociales que de resultados

La mala gestión de Claudia Pavlovich, sumada a la indiferencia del mandatario dejan a Sonora sin obras, recursos, ni apoyos

En los 2 primeros años y con el pretexto de la austeridad, Lopez le ha recortado a Sonora casi $3 mil millones, recursos que ha enviado a fortalecer con mas obras a Tabasco y a Chiapas

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Cierto o no, aunque muy amigos Claudia Pavlovich y Andrés Manuel Lopez Obrador, no a habido buenos resultados, sobre todo en obra pública, a menos de tres meses que la guerita de la colonia Pitic abandone sus oficinas de Palacio y la Casa de Gobierno.

Con datos duros y realistas, en un medio local se destaca la mala gestión de la gobernadora de Sonora, sumada a la indiferencia del populista mandatario federal han dejado al estado sin obras, recursos, ni apoyos.

Pero alguien se la tenia que pagar y Claudia la agarró injustamente contra Cajeme, dejándonos sin obras, recursos ni apoyos, todo para Hermosillo, como el Pejepresidente: todo para Tabasco.

Así las cosas, las 13 visitas de Obrador a Sonora no han servido de mucho, la falta de gestión de la gobernadora se ha limitado a “obritas”, aunque se jacta de tener ” buena relación ” con el tabasqueño, pocas obras o proyectos a logrado.

En su visita de la semana pasada, el presidente visitó los municipios fronterizos de San Luis Río Colorado, Sonoyta, Puerto Peñasco y Cananea.

Durante los tres días las actividades se limitaron a la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en Sonoyta, la reinauguración del estadio de béisbol de SLRC y el anunció en Cananea de un programa de dizque rescate laboral y económico que no tiene ni pies ni cabeza, puro rollo, o choriso.

Ah, cabe señalar que la famosa fotografía que circuló en redes sociales donde Claudia salía abrazada del Andrés Manuel fue objeto de varias críticas. Nomas faltó que la sacara a bailar .

UNAS “OBRITAS” Y MENDIGAR

No es la primera vez que la mandataria es criticada por la falta de gestión de obras o de proyectos. “Ahí lo que caiga es bueno, una obrita por ahí”, dijo el pasado 5 de octubre de 2020 en una visita del Presidente en Hermosillo.

El hecho fue condenado y reprobado por la sociedad sonorense, quien consideró que Pavlovich debía ser más exigente al gestionar.

Pero aun así no hubiera obtenido buenos resultados, pues a Lopez eso no le interesa, y prueba de ello es que pese a que en los dos primeros años y medio de su gobierno tuvo dinero a montón, relegó a los estados y municipios.

No sólo eso, hasta les quitó recursos con el cuento de la austeridad, cayendo más pronto que un cojo, pues esos recursos, como los de Sonora –de casi $3 mil millones– los envió para mas obras en Tabasco y Chiapas y para sus proyectos emblemáticos ahí también en el sureste.