No habrá pelea con gobernadores electos: López Obrador

En sus encuentros con los gobernadores electos de oposición se ha hablado de trabajo y no de rencillas políticas, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa matutina.

“Los dos encuentros con los gobernadores, muy respetuosos, en muy buenos términos. No hay ninguna posibilidad de pleito, se van a quedar con las ganas los que quieren que nos peleemos, no podemos pelearnos porque tenemos que trabajar para los pueblos, independientemente de las banderías partidistas”, insistió López Obrador este jueves.

Detalló que, con el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, se habló de continuar la ampliación del Metro en Monterrey, y concretar el proyecto de un tren suburbano que ya tiene avanzado el actual gobierno, aprovechando un derecho de vía subutilizado.

“Es un proyecto a cargo del gobierno del Estado, participan también empresarios, y el gobierno federal entrega la concesión para que se utilice el derecho de vía. También hay apoyo de la empresa concesionaria del ferrocarril para que esta obra pueda realizarse”, puntualizó.

Respecto a Querétaro, dijo que se tiene que aprovechar la ventaja que tiene para recibir inversión extranjera, aprovechando su posición estratégica, al igual que Nuevo León.

Con Mauricio Kuri, gobernador electo de Querétaro, le recomendó seguir con el control de la seguridad pública, pese a su vecindad con Guanajuato y Michoacán.

“Qué le dije (a Kuri) aplícate para que continúe lo mismo. Sigan aplicando la misma estrategia porque con hechos se está demostrando que funciona”, aseguró el presidente.

Expuso que sólo le resta entrevistarse con el gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, a quien ha calificado de “pillo”.

Hasta el momento no hay fecha definitiva para el encuentro entre ambos.