Suave, pero a la vez duro y directo la respuesta-mensaje de Ricardo Monreal a AMLO, de que Morena y no él –el tabasqueño– definirá las reglas de la candidatura presidencial del 2024

Entre los senadores de Morena la gran mayoría están con Monreal y han resistido tentaciones desde Palacio Nacional para relevarlo; el Peje juega con lumbre

Y en todo esto dónde queda Beltrones? El sonorense estará del lado de su compadre y leal amigo Ricardo Monreal aunque sin distanciarse o embroncarse con el inquilino de Palacio Nacional

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Respondon o no, pero Ricardo –el rebelde Monreal–, casi, casi, le manda decir a AMLO que es Morena y no él –o sea el tabasqueño–, quien va a definir las reglas internas para la candidatura presidencial del 2024.

El zacatecano ni se preocupa ni si acongoja el que el Peje no lo mencione en su lista de probables sucesores y que por lo reiterado por él mismo, su “dedazo” será factor determinante, al carajo con el partido.

Monreal de nuevo demostró ayer de que está hecho, tras recibir al gobernador Silvano Aureoles, atenderlo personalmente y recoger la denuncia de la infiltración del narco en el reciente proceso electoral en Michoacán, y le dará curso a la denuncia.

Otro gancho al hígado del senador morenista-zacatecano a Lopez Obrador, quien no quiso recibir a Aureoles, quien se ahorró la molestia de solicitarle audiencia similar a Mario Delgado, pues no se manda sólo.

Por su parte, el servil del presidente de la SCJN, Arturo Saldivar, no recibió al michoacano, y aunque en Fiscal Gertz Manero si lo atendió y recibió la denuncia, esta seguramente dormirá el sueño de los justos, pues por muy autónomo que se crea, el Fiscal es un incondicional de Palacio Nacional.

Así las cosas, con este asunto y con lo del 2024, Monreal y Lopez se han dado otro tiro, y a decir de columnistas nacionales, el Peje ha sido ingrato y malagradecido con Monreal, pues ha logrado sacar adelante varias iniciativas en el Senado muy a pesar de que varias de ellas contaban con muchas inconsistencias jurídicas.

Pero el ultimo coraje del Tlatoani de Palacio Nacional contra Ricardo es porque este le mandó decir que ve difícil que salgan adelante sus últimas tres iniciativas, la electoral, la eléctrica y otra más.

Lopez Obrador va a seguir intentando debarrancar a Monreal, pero –a decir de destacados columnistas nacionales e inclusive algunos asesores de Palacio Nacional–, le será imposible, pues la gran mayoría de los senadora de Morena apoyan con todo al zacatecano.

El Peje juega con lumbre si insiste en esa intentona, sabe que sufrirá una derrota vergonzosa, y si bien es cierto muchos de esos senadores ganaron en el 2018 por la “Ola Obrador”, la factura ya la pagaron en esta primera mitad del gobierno de la 4T.

Y en medio de todo esto en que queda el sonorense Manlio Fabio Beltrones? Lo mas seguro que siga al lado de su compadre y leal amigo Ricardo Monreal, pero sin distanciarse o enfrentarse a Lopez Obrador, y seguramente estará de su lado en todo momento, incluso, si como ha trascendido, que el zacatecano podría ser candidato del PAN en el 2024 a la Presidencia de la República.

Y es que si el Peje insiste y se aferra a imponer a la anticientifica Claudia Sheubaun pasando sobre Morena, no se descartaría que también el PRI el PRD se unan al PAN en otra Alianza Va por México para sacar al tabasqueño de Palacio Nacional e impedir que su títere lo releve.

Hay Ricardo Monreal para rato.