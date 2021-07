Deben padres de familia proteger a sus hijos contra Sarampión y Rubéola: Salud Sonora

Compartir ! tweet





• Fundamental que los llevan a recibir la vacuna que los protegerá de estas enfermedades

• La meta es aplicar 236 mil 121 vacunas y solo se ha inmunizado a 141 mil 727 menores

• Desde el 19 de abril se tiene campaña de vacunación en todas las instituciones de salud

Hermosillo, Sonora; julio 7 de 2021. En la vacunación 2021 contra Rubeóla y Sarampión, solamente 141 mil 727 menores en la entidad han recibido el biológico, de una meta de 236 mil 121, por lo que la Secretaría de Salud reitera el llamado a los padres de familia a llevar a sus hijos menores de 4 años a iniciar con su esquema de inmunización para protegerlos de estas enfermedades, indicó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de salud en Sonora explicó que en las y los niños de 1 a 4 años de edad se les inicia y completa el esquema contra la Sarampión y Rubéola, así como la vacuna Triple Viral a menores de 10 años que no cuenten con la primera y segunda dosis, las cuales se inician y completan a los 12 meses y 6 años de edad, respectivamente.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) una persona con sarampión puede infectar a 9 de cada 10 personas a su alrededor si no están vacunadas, por lo que es de suma importancia que se proteja a los menores mediante la vacunación de Sarampión y Rubéola.

Clausen Iberri recordó que desde 1995 no se tienen casos de Sarampión en la entidad, por lo que la Secretaría de Salud hace un llamado a los padres de familia a llevar a vacunar a sus hijos contra sarampión, rubéola y vacuna triple viral en la campaña que se abrió desde el pasado 19 de abril.

“Se tiene el objetivo de mantener la eliminación del Sarampión, por lo que se tiene la meta de aplicar 236 mil 121 vacunas en la entidad”, subrayó.

Clausen Iberri señaló que las acciones de vacunación que se refuerzan también son iniciar y completar esquemas básicos de vacunación con BCG, Hexavalente, Rotavirus, Antineumococcica conjugada 13, según corresponda desde el nacimiento, 2, 4, 6, 12, 18 meses y de 4 años de edad.

“Es muy importante que los menores cuenten con todas las vacunas que se indican en la Cartilla Nacional de Salud, con esto los protegemos de muchas enfermedades”, resaltó.

Detalló que los módulos de vacunación están en las unidades de salud de las diferentes instituciones como Secretaría de Salud, IMSS, Issste, Isssteson, Sedena, Semar; la vacunación es totalmente gratuita, donde solo se pide la Cartilla Nacional de Salud para acceder a los biológicos.