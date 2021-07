Enfocados pescadores del Sur en la captura de jaiba

Compartir ! tweet





La jaiba es la esperanza del sector pesquero luego de la crisis que viven por la pandemia

CUIDAD OBREGÓN.- De 50 a 75 kilogramos de jaiba por panga están capturando los pescadores del Sur de Sonora desde que se inició con la zafra hace alrededor de 6 días, informó Aureliano Almada Rivera.

El presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras (Connaccop) explicó que actualmente los pescadores de Bahía de Lobos, Bahía del Tóbari, Paredón, Paredoncito y sus alrededores, están enfocados en la captura de jaiba, que es lo que hay y lo que les está dejando.

Esta zafra, dijo, es la esperanza del sector pesquero luego de la crisis que viven por la pandemia, la veda de algunas especies y el bajo nivel de otras escamas.

Ahorita en promedio por panga capturan entre 50 a 70 kilogramos, con tamaño promedio, lo que se puede colocar en un precio de 35 pesos por kilo, que es bajo, pero es lo que se está pagando ahorita”, resaltó.

No hay mucho que pescar, subrayó, entre la veda de algunas especies y que no hay otro tipo de escamas debido a las condiciones climáticas, no tienen muchas opciones.

Agregó que esperan que para el próximo 17 de julio que se levanta la veda de tilapia y en septiembre la de camarón tener una mejor zafra, mejor producción y mejore su situación económica.

PARA SABER

Son alrededor de 800 pescadores en Bahía de Lobos, Bahía del Tóbari, Paredón y Paredoncito. Por panga capturan entre 50 75 kilos de Jaiba. Tomado de El Imparcial.