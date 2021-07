Compartir ! tweet





Lic. Alejandro “chino” Ibarra, Secretario del Ayuntamiento a partir del 16 de Septiembre; Lic. Lucy Navarro Gallegos, Tesorera Municipal buen trabuco de Javier Lamarque Cano

“No se van a regatear las utilidades de los trabajadores mineros”: AMLO en su diálogo con Javier Villarreal Gámez, líder nacional minero de la CTM; provechoso encuentro, dice Villarreal

Ramón Flores, vocero estatal del PT, fue denunciado ayer por la pesima votación

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camaho

Pues vaya que hubo calambres entre los pretensos a formar parte del gabinete que encabezará el próximo gobernador Alfonso Durazo en lo relativo a que habrá una reducción del 50 por ciento en los altísimos salarios en relación a lo que devengan los actuales titulares con Claudia Pavlovich.

Pero no solo eso, también recortes y eliminación de diversas prebendas y gastos como el celular, la gasolina y los gastos médicos, de entrada esto que va a hacer Alfonso nos parece perfecto.

Ah, y hay calambres entre algunos altos e influyentes funcionarios de primer del aún gobierno estatal, pues algunos dejaron muy atrás a Héctor Espino en eso de “batear” largos cuadrangulares, pues les va a caer la unidad estatal de inteligencia que creará el de Bavispe.

Algunos “bateadores” de do$ y tre$ dígitos como el Pano Salido, Manuelito Bustamante, Humberto Pompa –potrillo–, el chino Salazar y Omar Guillén.

Todos tendrán que rendir cuentas, primero, tras arduas investigaciones y auditorías se les solicitará que regresen lo que se llevaron y no hay purrum, sino lo hacen pues tras la quemada publica se les vendrán procesos.

En asuntos ya más locales ya tenemos los nombres de los tres principales funcionarios de la próxima administración que encabezará Javier Lamarque Cano, quien por cierto se encuentra inmerso en el resto de los perfiles que lo acompañaran desde el 16 de septiembre.

Secretario del Ayuntamiento su leal y fiel escudero, el Lic. Alejandro Ibarra –no es el hijo del periodista Sergio Ibarra–, mejor conocido como el chino Ibarra.

Tesorería Municipal, la atenta y servicial Licenciada Lucy Navarro Gallegos, exdelegada del Infonavit en el sur de Sonora, exsecretaria particular de Javier cuando este fue alcalde de 1997 al 2000.

En otros temas de relevancia a nivel estatal y nacional es el de la entrevista fuera de agenda del presidente Lopez Obrador y el dirigente estatal cetemista y líder nacional del Sindicato Minero, Javier Villarreal Gámez, el domingo en Cananea.

“No se van a regatear las utilidades de los trabajadores”, le dijo el Presidente a Villarreal Gámez quien le planteó la preocupacion de que la empresa Buena Vista del Cobre –de Grupo México/Germán Larrea–, reduzca el reparto de utilidades.

López Obrador se comprometió con los trabajadores de la Sección 08, buscar la confluencia de todas las partes a fin de garantizar en el Contrato Colectivo de Trabajo el 10 por ciento de las utilidades y de la revisión general del CCT que en estos momentos está en curso

En asuntos politicos, por realizar negociaciones con alcaldes y promover la venta del voto de los diputados petistas, Ramon Flores, vocero estatal del Partido del Trabajo, fue denunciado ayer por integrantes de ese partido en conferencia de prensa a cargo de Jaime López Tejeda, coordinador de ese partido en Cajeme.

En la rueda de prensa en el Bibi a eso de las 11 AM y a la que fue invitado nuestro amigo el Lic. David Chávez, lamentó que Flores fue factor para la bajísima votación que se logró en Cajeme.

Al margen de lo señalado por López Tejeda y qué horas antes lo había descalificado el Lic. Gabriel Casanova, de los fundadores del PT junto al mutuo amigo Alberto Castro Cajigas, creemos que el Siri aceptará la Regiduría y desde ahí continuar sirviendo a la gente.