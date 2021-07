Entrega gobernadora Pavlovich becas a hijas e hijos de Policías Estatales

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora; julio 06 de 2021. En apoyo de las hijas e hijos de Policías Estatales activos, que son estudiantes de primaria y secundaria, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó becas y estímulo económico por el ciclo escolar 2020-2021.

Acompañada del secretario de Seguridad, David Anaya Cooley, y de Alfonso Novoa Novoa, comisario general de la Policía Estatal de Seguridad Pública, la mandataria estatal destacó que otorgar esta beca a hijas e hijos de policías es una forma de agradecer el gran trabajo que los elementos de esta corporación realizan protegiendo a las y los sonorenses.

“Yo me siento muy orgullosa de ustedes que hacen su trabajo diario, se esfuerzan, que sé que eso también significa también sacrificar tiempo con su familia, con sus hijas, con sus hijos; sé que esto es una ayuda muy importante para que no se trunquen los sueños de nadie”, comentó.

La gobernadora Pavlovich recordó que durante su administración se ha cumplido con la entrega de alrededor de 53 mil becas cada año, pues aseguró que el estudio es la mejor herramienta para salir adelante.

“Todos estos jóvenes, niños, algún día van a ser doctores, licenciados en derecho, ingenieros, enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales, ingenieros en aeronáutica, en fin, hay muchas posibilidades, pero lo más importante es que siempre sigan estudiando, que no lo dejen de hacer, la principal herramienta que uno tiene para salir adelante, la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos es la educación”, reiteró.

El agente José María Díaz Rodríguez, en representación de las madres y padres policías, agradeció a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano la entrega de este estímulo económico.

“Es la primera vez que se entregan apoyos de esta índole, para beneficiar a las familias de los y las policías, a esos hijos que con gran esfuerzo han llevado a cabo esa labor tan grande que es el estudio en la escuela, me consta que nos hemos involucrado con nuestros hijos e hijas para concluir satisfactoriamente este ciclo escolar en la modalidad virtual, no fue fácil, me tocó estar ahí; las hijas e hijos de las y los policías van a seguir con ese patrón de responsabilidad que sus mamás policías y sus papás policías les están heredando”, aseguró.

Yazmina Anaya Camargo, directora general del Instituto de Becas y Crédito Educativo, detalló que estos más de 200 estímulos económicos se otorgaron mediante convocatoria a los hijos de personal que ocupan los puestos de policías estatales activos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, inscritos en una institución de educación pública o particular en el ciclo escolar 2020-2021, desde primer año de primaria y hasta tercer año de secundaria.

Aseguró que continúan cumpliendo el compromiso de apoyar a los alumnos del estado a seguir con sus estudios; para el ciclo escolar 2021-2022, a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo se otorgarán más de 48 mil becas y estímulos educativos.