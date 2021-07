México está en un “tercer repunte” de COVID-19, reconoce Gobierno Federal

Compartir ! tweet





El subsecretario Hugo López-Gatell reconoció que en México hay un “tercer repunte” de COVID-19, tras aumentar 22 por ciento la curva epidémica

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, reconoció este martes que se registra un tercer repunte de contagios por COVID-19 en México.

El zar del coronavirus en México dejó en claro que hay un alza de los casos estimados del 22 por ciento entre las semanas epidemiológicas 24 y 25. Sin embargo, apuntó que las hospitalizaciones y las defunciones no crecen a la misma velocidad debido a la vacunación en el país.

Tenemos este repunte de 22 por ciento en los casos estimados, esta es la comparación entre la semana 25 y la 24 del año, cuando estamos viviendo la semana 27″, recalcó.

“Una de las cosas que es notoria es que aún cuando existen estas terceras oleadas, estos repuntes, estamos teniendo casos, pero las hospitalizaciones y las defunciones no crecen a la misma velocidad, crecen de una manera más controladas en la medida en que la vacuna ha hecho su efecto”, dijo.

Tenemos una situación en donde hay un repunte, que es el tercer repunte a lo largo del periodo de la epidemia: dos durante 2020 y el primero durante 2021 después de media año en donde se redujo la epidemia, pero afortunadamente por la vacunación no aumentan ni las defunciones ni las hospitalizaciones a esa velocidad”, argumentó.

El subsecretario de Salud apuntó que los países que tienen proporciones importantes de personas vacunadas, logran reducir la mortalidad y los casos graves, debido al efecto de las vacunas.

Jorge Alcocer, secretario de Salud, aseguró que el programa nacional de vacunación ha funcionado con eficacia y llegado a todos los rincones del país.

Llevamos el 37 por ciento de la población mayor de 18 años vacunada, y el presidente reiteró el compromiso de vacunara, al menos con una sola dosis, a todos los mexicanos mayores de 18 años del país para octubre”, declaró.

Con información de López.-Dóriga Digital