Reabre sus puertas el Estero “El Soldado” en Guaymas

• Se recibirá a 25 personas máximo por recorrido, en horarios de 9:30 am y 12:00 pm de martes a domingo

Guaymas, Sonora; julio 6 de 2021. Con dos horarios de atención al público reinició actividades el Área Natural Protegida Estero el Soldado, por lo que desde a este 6 de julio estará abierto al público con un aforo de 25 personas por turno, informó Leonardo Corrales Vargas, director de Conservación en la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, (CEDES).

Señaló que el estero estuvo cerrado al público por 15 meses, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, por lo que apegándose a los protocolos sanitarios y las indicaciones de las autoridades, las puertas se vuelven a abrir con límite de personas por turno.

Agregó que en este tiempo las actividades al interior no se detuvieron y continuaron con el trabajo de conservación, inspección, vigilancia, mantenimiento y reforestación del mangle.

Corrales Vargas anunció que en esta reapertura los visitantes podrán admirar la exhibición de fotografía y artes plásticas de Glenn y Martha Thompson: “ANP Estero El Soldado, Golfo y Desierto entrelazados”, la cual se inauguró junto con esta reapertura y estará instalada en el Centro de Visitantes.

Como parte de los protocolos a tomar para garantizar la seguridad y tranquilidad de los visitantes, se encuentran el uso obligatorio del cubrebocas, respeto a la sana distancia, así como limpieza después de cada visita del equipo de kayak, área de snacks y sanitarios.

El tiempo máximo, después del recorrido que elijan, no podrá ser mayor a una hora, ya que las áreas se sanitizan para recibir al segundo grupo.

Explicó que las actividades programadas en el recorrido son kayak y sendero, las cuales se llevarán a cabo de martes a domingo en horarios de 9:30 am y 12:00 pm, permitiendo el acceso de 25 personas por turno.

El director de Conservación de CEDES recordó que la atención a grupos será únicamente mediante reservación previa, la cual se puede realizar a vía Whatsapp al celular: 6221764645.

Presente en la inauguración de la exposición y reapertura, la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens.