Alfonso Durazo dialoga con sindicatos independientes del estado

Compartir ! tweet





Hermosillo.- El gobernador electo, Alfonso Durazo Montaño, sostuvo un diálogo con líderes de alrededor de 60 organizaciones sindicales independientes del estado de Sonora, a quienes reafirmó su compromiso con los derechos de las y los trabajadores.

“Hay un planteamiento reiterado de combatir la corrupción en el gobierno, consolidar el respeto a los derechos de los trabajadores para elegir a sus propios representantes, la necesidad reiterada de rescatar al Isssteson, me parece que ahí está una de las mayores tragedias. Y, por supuesto, la propuesta de fortalecer el presupuesto social del gobierno del estado”, resumió algunos de los puntos discutidos.

Durazo Montaño reiteró su ofrecimiento de aplicar una política de puertas abiertas y de respeto absoluto a la autonomía democrática de las organizaciones sindicales y a la negociación y contratación colectiva. Aseguró que el nuevo gobierno será un factor de equilibrio entre las diferentes fuerzas productivas y no un instrumento de los intereses de grupos de poder político.

Lamentó que haya casos de trabajadores a los que no se les respeten los derechos consagrados en la Constitución, como el caso de la vivienda, por lo que ofreció trabajar con las instituciones del gobierno federal para corregir dicha situación.

En mayo pasado, en el marco del Día del Trabajo, el entonces candidato a gobernador firmó ante los sindicalistas el “Acuerdo por la prosperidad de los trabajadores y la paz laboral” consistente en diez acciones en materia laboral.

Acompañaron al gobernador electo: SUTSPES, STAUS, STEUS, SITCECYTES, SNTSS, SUESUTUES, ISSSTESON, FESOIES, CUT, SUTCOBS, SNTSA. Además, el Sindicato de la Central Agrícola Plan de Ayala, Sindicato de Maquilas del Sur de Sonora, el Sindicato del Instituto Tecnológico de Sonora, entre otros.