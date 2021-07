Compartir ! tweet





POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

ECHANDO MONTON… Cada vez son más las voces al interior del PRI que están exigiendo que se lance la convocatoria para una nueva asamblea nacional, pero debe ser con carácter refundacional, esto bajo el argumento de que al partido le fue como en feria en las pasadas elecciones y la dirigencia nacional no quiere cambiar ni un pelito presumiendo que hubo triunfos, como el evitar que Morena y sus aliados tuvieran mayoría calificada. Pero caray, este partido perdió ocho gubernaturas, un millón de votos con respecto al 2018, más de 250 municipios. Sus diputados que iban por la reelección los repasaron. Ante este escenario y además bajo la acusación de que Alejandro Moreno y su gente son tapadera de López Obrador, muchas organizaciones se empiezan a reunir bajo la bandera de la rebelión.

MAS DE LO MISMO…El problema es de nombres y de caras. ¿Quiénes encabezan la rebelión por la refundación y renovación? Personajes como el sonorense José Encarnación Alfaro, Héctor Yunez, el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Otro es Guillermo Jiménez Morales, José Ramón Martel. La mayoría ya canicas cascadas, que resultaría difícil que pudieran hacer cambios de fondo en este partido para darle rumbo y una estructura acorde a lo que hoy es: partido de oposición y en desgracia. Van a refundarse para ser más de lo mismo. Seguramente harán un acto de gatopardismo y fingir que cambian para que todo siga igual. Por otro lado están los grupos que quieren mantener el control y además no soltar el poder hasta el 2023 que toca el relevo de la dirigencia nacional.

COLISIÓN Y RUPTURA… Al no tener un árbitro o un jefe máximo que meta orden en este partido, por el momento todo indica que van en ruta de colisión esas corrientes y organizaciones que protestan contra los actuales dueños de la franquicia. Esto ya ha pasado antes, pero había cierto control cuando de alguna manera surgía una estructura que metía orden y equilibrio, como los gobernadores por ejemplo. Pero hoy no pintan. Esto deja ver el riesgo de que pueda darse una ruptura en el PRI que termine en un fuerte cisma y se divida. Refundar el PRI o fundar un nuevo PRI podría ser lo mismo. Pero lo cierto es que con estos enfrentamientos, simplemente van a seguir disminuyendo presencia y sobre todo capacidad para contender electoralmente.

SONORA TRANQUILO… En cuanto a Sonora, se ve tranquilo el escenario político para el tricolor. Sobre todo porque Ernesto de Lucas no está encaprichado como Alito en sostenerse al frente de la dirigencia estatal. Sin embargo, esta tranquilidad puede ser señal de que podría estallar la tormenta a partir del 14 de septiembre, cuando este partido ya no tenga jefe político estatal. Y no creo que Alito tenga la influencia de poder como para mantener la estructura unida. ¿Qué les puede ofrecer? No hay financiamiento, ni posiciones. Por el contrario, se pudieran esperar persecuciones políticas en algunos casos. En fin, cierto que este partido en la entidad navega tranquilo, pero ya se oye el rumor de las cataratas. La única voz discordante por el momento es la de Huberto Robles Pompa, pero nadie hace eco.

HOY INFORME…Como es costumbre, hoy habrá celebración nacional al festejarse el triunfo electoral del presidente López Obrador en el 2018, y por ese motivo prepara otro informe presidencial más. No hay nada que informar como presidente, salvo jactarse del triunfo de Morena. Hablar sobre la Línea 12 del Metro que ya la va a arreglar la empresa de Carlos Slim. En empleos no se han logrado rescatar todos los que se perdieron. Nada ha bajado de precio. Los niños con cáncer siguen sin medicamentos y son acusados de golpistas por reclamar. Pos no, algo nuevo no vemos. A su favor podemos decir que se mantiene estabilidad económica, Banco de México mantiene el dólar estable y la inflación. Eso si la inseguridad está en las nubes. En fin, hay que ver de que nos van a presumir este día. Por si están interesados será a las 9 AM, tiempo de Sonora.

COMPLICES CARROÑEROS…El colmo de la complicidad, las bancadas de Morena, Partido del Trabajo, Encuentro Social y el Verde, bloquearon discutir el tema del desabasto de medicamentos para niños con cáncer en la comisión permanente. Con 24 votos impidieron un exhorto al gobierno federal para que agilice la adquisición de estas medicinas a pesar de que hay 20 mil niños en riesgo por no poder continuar con sus tratamientos. Cómplices carroñeros les dijeron los legisladores de oposición y se quedaron cortos. En ese afán de andar de arrastrados con el jefe máximo ponen en riesgo miles de vidas de niños inocentes, calificados de golpistas por el miserable de Hugo López Gatell. Pero tarde que temprano tendrán que pagar por estos crímenes de lesa humanidad.

SONORA POR QUÉ NO…El gobierno de Baja California acaba de presumir que la Secretaría de Gobernación les otorgó la “Alerta de Violencia de Género contra Mujeres”, debido a que Tijuana tuvo el primer lugar en feminicidios el año pasado y en este van igual en estadísticas de crímenes contra mujeres. Apenas fue en noviembre del año pasado que comenzaron a tramitar esta alerta de género y ya salió. Sonora en cambio tiene rato pidiendo que se emita una alerta semejante ante el incremento de homicidios de mujeres pera nada. Oídos sordos. Las organizaciones feministas dicen que el gobierno no puede pedir esta alerta, tienen que ser ellas. Pero parece que en Baja California la tramitó Jaime Bonillas. Por eso les digo ¿ Y Sonora por qué no?

En fin, mejor así la dejamos, por eso mejor recuerden lo que decía el Polito Villalba, me he de comer esa tuna, porque no alcance pitayas. Sale.