Tal vez aquí en Sonora, en el argot político, no se haya notado, o comentado, sobre todo en las columnas políticas, que sigue el “hay tiro” entre la secretaria de Seguridad Publica Nacional, Rosa Ícela Rodríguez, y Alfonso Durazo Montaño, mas que nada de parte de la funcionaria federal

El asunto esta así: Tras de que el presidente recibió en Palacio al gobernador electo de Sonora y dialogar en privado por espacio de hora y media, Rosa Ícela no quiso recibirlo, argumentando que aun no es gobernador constitucional, a lo mejor tiene razón

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

“Mientras no sea gobernador constitucional legalmente no tengo porque recibirlo”, habría dicho Rosa Ícela Rodríguez, quedando como sándwich Manuel Espino Barrientos, su segundo de abordo y a quien el de Bavispe lo llevo como su segundo de abordo en la misma SSPF, pero se dice que el duranguense-chihuahuense-sonorense desde hace rato traiciono a Alfonso.

Si, luego de ser atendido en privado hora y media por el Presidente, el martes a eso de las 17:30 cuando la agenda recibirlo a las 9:30 horas, Alfonso llevaba la agenda de ir a saludar y entrevistarse, primero, con el Secretario de Defensa, luego con el de la Marina y finalmente con la de Secretaria de Seguridad Publica.

Los temas, obvio, la seguridad publica en Sonora, le fue bien con los militares y hasta su equipo de prensa envío boletines y fotos de esas reuniones por separado, y aunque no seria extraño que el desaire de Rosa Icela haya llegado hasta Palacio Nacional, a esta mujer fría, seca y dura, eso lo tiene sin cuidado; no quiere a Durazo, y punto.

Pero no es que no lo quiera, quedándose la dura funcionaria con eso de que mientras Alfonso no sea gobernador constitucional no puede recibirlo, bueno, a menos que en su calidad de gobernador electo, el triunfo de Durazo sea impugnado ante el INE y el Trife, pero esto ultimo no es el caso, odia al sonorense sabrá por que tazones, tan lo odia que se le atribuye el contendió de una columna de El Financiero días antes de la elección.

NO SE ACLARO LO DE EL FINANCIERO

En dicha columna se daban a conocer movimientos financieros de grueso calibre, presuntamente, ordenados por el entonces Secretario, e inclusive se le atribuye a un funcionario de nivel medio que al parecer participo en esos movimientos, decir que el dinero era para la casi segura campaña de Durazo a gobernador de Sonora.

Nunca hubo una respuesta del equipo de campaña del entonces candidato a gobernador a lo publicado en El Financiero.

Datos, cifras y movimientos de recursos financieros tan precisos –sea cual sea o haya sido el destino de esos recursos– dados a conocer en esa columna de El Financiero, solo podía salir de la propia SSPFS y con la autorización de su titular Rosa Icela Rodríguez; ni el más sagaz reportero-investigador jamás hubiera investigado y logrado eso por su cuenta.

Obvio, si Rosa Ícela hubiese sido la autora intelectual y material de haber filtrado esa información, de seguro algo tuvo que ver en eso Manuel Espino, y por supuesto que Alfonso tan enterado esta de todo ello que, dicen los que saben de los afectos de Durazo, que entre estos últimos ya no esta Espino, así que ni se pare por Sonora cuando concluya el gobierno de Amlo.

En otros temas, el plan piloto para la generación de energía solar propuesto por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tendrá como principal objetivo disminuir los costos de la energía eléctrica para las familias de menores recursos del estado, declaró Alfonso Durazo Montaño.

En rueda de prensa con medios de comunicación, el gobernador electo de Sonora informó que la iniciativa, propuesta inicialmente por el mandatario en su campaña de 2012, será financiada por el gobierno federal a través de Banobras o Nacional Financiera:

“La característica es que será una empresa estatal, vamos a decir una CFE solar de Sonora… y toda la energía se la venderemos a CFE, buscando que las ganancias de esta empresa se apliquen a atenuar las tarifas, los costos de la electricidad en los picos de verano y en los picos de invierno para las familias de menores recursos”.

Al referirse a su propuesta de desarrollo económico, dijo que el nuevo gobierno será un aliado del presidente y tendrá bajo su responsabilidad operar la concesión del puerto de Guaymas para convertirlo en palanca de desarrollo comercial sin trámites y obstáculos burocráticos:

“El gobierno del estado será el responsable de promover toda la parte económica del puerto sin tener que pasar por las ventanillas federales, creo que el objetivo es dinamizar la economía del puerto”. Y añadió que para promover el turismo se creará una ruta de pueblos mágicos a través de Ures, Banámichi y Cananea.

El gobernador electo para el período 2021-2027 reiteró su compromiso de construir un centro de carga internacional en Ciudad Obregón y contar con un comisionado federal que atienda toda las problemáticas de Cananea, cuyo responsable será dado a conocer en las siguientes semanas.

REUNION CON SECRETARIOS DE DEFENSA Y MARINA

En materia de seguridad, dijo que en reunión con los secretarios de la Defensa y Marina, se acordó estudiar la construcción de instalaciones militares permanentes en Yécora, Caborca y Puerto Peñasco, y un cuartel de la Guardia Nacional en Bacadéhuachi, para blindar al estado de la entrada de organizaciones criminales a través de Chihuahua.

Durazo Montaño concluyó que para la próxima semana se estará instalando su equipo de transición y agradeció a la gobernadora Claudia Pavlovich porque “ha mostrado una disposición extraordinaria” en dicho proceso.