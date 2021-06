Inició aplicación de la primera dosis de vacuna contra Covid-19 en personas de 40 a 49 años pero los cuidados deben seguir: Enrique Clausen Iberri

Compartir ! tweet





Confirma Secretaría de Salud 175 nuevos casos y 10 defunciones en Sonora

Hermosillo, Sonora; junio 18 de 2021. En Sonora las personas en el rango de edad de 40 a 49 años ya están recibiendo la primera dosis de la vacuna contra COVID-19, sin embargo, deben seguir manteniendo todas las medidas preventivas, informó Enrique Clausen Iberri.

Tras confirmarse 175 nuevos casos y 10 defunciones más en Sonora a causa del virus, el secretario de Salud en Sonora mencionó que las personas aunque estén vacunadas no deben dejar de cuidarse, ya que los casos siguen aumentando en la entidad.

“Ya estamos aplicando la primera dosis contra COVID-19 a personas de 40 a 49 años de edad, te recuerdo que, aunque estés vacunado no puedes hacer a un lado las medidas de prevención que todos conocemos”, indicó.

Clausen Iberri mencionó que la vacuna protege a las personas de la severidad del virus, pero no evita que puedan contagiarse y contagiar a otros, por lo que llamó a la responsabilidad de todas y todos los sonorenses.

“Recuerda que la vacuna te protege contra la severidad del virus, más no te exenta de contagiarte y de que tú puedas contagiar a otros, se responsable, protege a tu familia de contagios”, señaló.

Hoy se confirmaron 10 decesos por Covid-19, en 6 hombres y 4 mujeres, residentes de: Navojoa 6; Hermosillo 2; Etchojoa y Álamos 1 cada uno; con ellos se acumulan 6 mil 444 defunciones.

Hoy se sumaron 175 nuevos casos por Covid, en 95 mujeres y 80 hombres, residentes de; Hermosillo 68; Cajeme 24; Navojoa y Caborca 21 cada uno; Nogales 9; Guaymas 8; Huatabampo 5; Benito Juárez 4; San Luis Río Colorado y Empalme 3 cada uno; Santa Ana y Agua Prieta 2 cada uno; Moctezuma, Granados, Álamos, Pitiquito y Puerto Peñasco 1 cada uno. Con ellos se acumulan 76 mil 677 casos en total desde el inicio de la pandemia.

Se confirmaron 8 casos pediátricos en 5 niños y 3 niñas, acumulándose mil 471 casos en total; además se sumaron 4 casos en mujeres embarazadas, llegando a un total de 532 casos en total.

Al momento se han realizado 139 mil 019 pruebas, de las cuales 76 mil 677 han sido casos confirmados y 62 mil 342 casos descartados.

Con cuadro leve se encuentran registradas 6 mil 756 personas, entre las cuales mil 234 son casos activos y 5 mil 522 con seguimiento terminado.

De los 131 pacientes hospitalizados, 19 se encuentran estables, 80 graves, y 32 críticos.