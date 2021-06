Compartir ! tweet





Alfonso Durazo: Fue un reencuentro muy grato con AMLO. El gobernador electo de Sonora indicó a Adela Micha/El Heraldo de México, que desde que dejó su cargo en la Secretaría de Seguridad no se reunió con ninguna persona involucrada al gobierno

Reitera varios proyectos estratégicos para detonar la economía a los que AMLO va a apoyar: Dotar al Aeropuerto de Cd. Obregón de un centro internacional de carga, potencializar el puerto de Guaymas, un gran central de energía solar y unir a Guaymas con Chihuahua

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Alfonso Durazo Montaño, gobernador electo de Sonora, ya se ha reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el resto de los gobernadores electos de Morena, destaca ayer El Heraldo de Mésico impreso y El Heraldo/Televisión en una entrevista con Adela Mitcha.

En entrevista para el programa Me lo dijo Adela en El Heraldo Televisión que fue un reencuentro muy grato con el presidente Andrés Manuel López Obrador, mis colegas, a quienes no buscaba desde que me fui y no lo hice para que nadie supusiera ninguna intervención indebida.

“Fue muy grato, desde regresar a Palacio Nacional, donde llegaba desde las 5:15 am. Siempre me maravillaba de entrar a Palacio y yo sentía que me codeaba con la historia. Han pasado 7 meses desde que renuncie a la Secretaría de Seguridad. El presidente es muy abierto, nos permite defender nuestros puntos de vista”, refirió

Sobre temas estratégicos y del futuro de Sonora, menciona el plan de justicia con la comunidad Yaqui, dotar al Aeropuerto de Obregón de un centro internacional de carga, ampliar el potencial del puerto de Guaymas, un plan carretero Guaymas-Chihuahua, una gran central de energía solar y reforzar la seguridad publica.

“He sido animoso en todas mis responsabilidades”, describió Alfonso Durazo Montaño sobre la labor que desempeñará en los próximos años como gobernador de Sonora.

En entrevista para el programa Me lo dijo Adela en El Heraldo Televisión, precisó que en la entidad “no nos gusta decirlo, pero tenemos que construir instituciones que le den capacidad al gobierno del estado para que sumado al esfuerzo de la Guardia Nacional y las policías municipales podamos enfrentar a la criminalidad, no nos gusta pero tenemos que hacerlo”.

Durazo Montaño describió que la policía estatal cuenta con 1,000 elementos, “la mayoría de ellos están distraídos en tareas de seguridad personal, que no tienen incidencia en la seguridad pública, cuidando funcionarios y otras tareas de ese tipo.

Nos quedan 500 elementos para un estado de 182,000 kilómetros cuadrados y 3 millones de habitantes. Construir instituciones lleva tiempo y lo tenemos que hacer desde ya”.

El abanderado de Morena obtuvo 419,662 votos, lo que significó que obtuvo el 51.8% de los sufragios que registraron en la entidad. Sobre el proceso electoral, refirió, se dedicó las 24 horas a la campaña para hacer propuestas y no dedicó tiempo a campaña negra ni señalamientos.

“Las propuestas fueron las que finalmente convencieron a la gente.

En el caso de Sonora hay un reconocimiento muy importantes a la acción del gobierno federal, al presidente de la República y esa simpatía se tradujo en un respaldo electoral a la fórmula identificada con el presidente”, acotó el gobernador electo de Sonora y ex secretario de Seguridad.

ENCUESTA DE EL HERALDO, LA MAS PRECISA: DURAZO

Alfonso Durazo destacó que la encuesta de Opinión Pública, Marketing e Imagen/Heraldo Media Group fue la más precisa y la que más se acercó a los resultados reales.

Vale recordar que hacia finales de mayo, el ejercicio demoscópico de esta casa editorial publicó que Alfonso Durazo tenía una tendencia de preferencia de voto de 50.9 por ciento.

Mientras que Ernesto “El Borrego” Gándara, postulado por la alianza de los partidos PRI, PAN y PRD, con 37.2 por ciento. Al final del conteo de votos, Durazo obtuvo 51.5118 por ciento de los votos, por 35.6887 por ciento de su principal competidor.