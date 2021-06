Llama Salud Sonora a autoridades municipales a no autorizar eventos masivos

Compartir ! tweet





Positividad de casos COVID-19 al 51% en Sonora

Ocupación hospitalaria estatal al 25%

Hermosillo, Sonora; 17 de junio de 2021. Dado a que la positividad de casos de COVID-19 ha aumentado a 51% en la entidad, la Secretaría de Salud en Sonora llama a las autoridades municipales a no autorizar eventos masivos que aglomeren personas ya que fomentan la transmisión del virus, indicó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud en la entidad recordó que, aunque lentamente, el aumento en la positividad en las últimas semanas ha sido consistente, por lo que no se deben dejar las medidas preventivas de contagios, sobre todo, el distanciamiento social.

Refirió que se comunicó a los ayuntamientos de la entidad respecto a la evidencia a nivel internacional del aumento en la actividad epidémica del Sars-Cov-2, asociada a la ausencia o relajación de los protocolos ya que, incluso, el avance de la vacunación es insuficiente para garantizar el control de la transmisión comunitaria.

Clausen Iberri comentó que se solicitó la colaboración para aplicar las medidas de contingencia indicadas en el Mapa Sonora Anticipa, donde se establece que no es recomendable reanudar actividades masivas o que impliquen la aglomeración de más de 10 personas, ni extender horarios ni aforos sin la estricta aplicación de protocolos y restricciones sanitarias.

“El uso de cubrebocas, el lavado de manos, la santa distancia y el evitar acudir a lugares aglomerados son fundamentales para evitar contagios de COVID-19, estas medidas deben seguirse realizando para evitar más contagios y muertes”, subrayó.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, abundó que actualmente se encuentra al 25% en las unidades del sector salud público y privado por lo que es de suma importancia que la población reduzca su movilidad, ya que a mayor movilidad, mayor transmisión del Coronavirus.

“Es un llamado a reducir la movilidad, a no caer en excesos de confianza, la pandemia no ha terminado y debemos seguir protegiéndonos contra este virus”, declaró.

Clausen Iberri subrayó que aunque se esté en medio del proceso de vacunación contra COVID-19 en la entidad, la vacuna protege de la severidad del virus, pero no al 100% de contagiarse, por lo cual se deben seguir las acciones preventivas.