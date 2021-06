Anuncia AMLO creación de planta de energía solar en Sonora tras reunión con Durazo

Compartir ! tweet





Tras reunirse con Alfonso Durazo, gobernador electo de Sonora, AMLO Anunció que se construirá una planta eléctrica sustentable en el estado.

México.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció, en la conferencia Mañanera de este 17 de junio, que se construirá una planta eléctrica que funcione a base de energía solar en el estado de Sonora.

“Hablamos de un plan para generar energía solar en el estado de Sonora”.

El presidente mexicano explicó que fue uno de los proyectos con los que se estuvo de acuerdo en ejecutar, el cual fue presentado por el gobernador electo de Sonora Alfonso Durazo durante la reunión que sostuvieron este 16 de junio.

AMLO aseguró que se trataría de una planta eléctrica que sería propiedad del Estado de Sonora y que sería financiada por el Gobierno Federal.

Cabe señalar que luego de que se realizaran las elecciones en México el pasado 06 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que comenzaría a sostener reuniones con los gobernadores electos y con los que están en funciones.

Sobre la planta de energía eléctrica solar que se busca construir en Sonora, el presidente mexicano explicó que primero se realizaría una investigación para determinar si era viable o no el proyecto que propuso Alfonso Durazo.

“Lo que se propone es construir un parque de generación de energía solar en Sonora en los lugares adecuados, y subir toda esa energía a la red, esto en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, sería una empresa pública de Sonora”, declaró el presidente López Obrador.

Sobre el monto a invertir en la creación de esta planta eléctrica, el presidente de México dijo que aún no se contaba con esa información y que correspondería al equipo de Alfonso Durazo darla a conocer.

Acerca del financiamiento que otorgaría el Gobierno Federal para la creación de esta planta, en dado caso que resulte viable, explicó que podría ser por parte de Nacional Financiera, la Banca de Desarrollo o Banobras.

Finalmente, Andrés Manuel López Obrador argumentó que el propósito de la empresa sería garantizar la energía eléctrica para Sonora y que los precios de esta no sean excesivos.

“Se buscaría que no aumente el precio de la luz”.