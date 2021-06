Tendencia de contagios de Covid-19 sigue a la alza en Sonora: Enrique Clausen Iberri

Compartir ! tweet





Confirma Secretaría de Salud en Sonora 174 nuevos casos y 3 defunciones por Covid-19

Hermosillo, Sonora, junio 17 de 2021. Aunque de forma moderada, la tendencia de los contagios sigue a la alza, al igual que sucede con la ocupación hospitalaria y con los índices de positividad, indicó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud en Sonora comentó que de momento esta no es una situación para alarmarse, pero existe el riesgo de que esto cambie de un momento a otro.

“Nada de qué alarmarse hasta el momento, pero si algo hemos aprendido de este virus, es que de un día para otro lo moderado puede cambiar a severo”, comentó.

Clausen Iberri recordó para quienes están vacunados que la protección no es completa, ya que pueden contagiarse o volverse a enfermar en caso de ya haber contraído el Covid anteriormente.

“No creas que por estar vacunado quedas protegido al 100 contra el Covid-19, si no te ha dado te puedes contagiar y si ya te dio te puedes volver a enfermar; sigue cuidándote, sigue protegiéndote, prevenir seguirá siendo mejor que lamentar”, señaló.

Hoy se confirmaron 3 decesos más por COVID-19, en 2 mujeres y 1 hombre, residentes de: Hermosillo, Cajeme y Etchojoa 1 cada uno; con ello se acumulan 6 mil 434 defunciones desde el inicio de la pandemia.

Este día se sumaron 174 nuevos casos por Covid, en 98 mujeres y 76 hombres; residentes de: Hermosillo 72; Caborca 27; Cajeme 24; Navojoa 17; Nogales 12; Granados 6; Guaymas 4; Empalme 3; Huatabampo, Puerto Peñasco y Agua Prieta 2 cada uno; San Luis Río Colorado, Huásabas y Etchojoa 1 cada uno. Con los nuevos contagios se acumulan 76 mil 502 casos en total.

Se confirmaron 5 casos pediátricos en 3 niñas y 2 niños, acumulándose mil 463 casos en total; también se sumó 1 caso en una mujer embarazada, alcanzando un total de 528 casos.

Al momento se han realizado 138 mil 700 pruebas, de las cuales 76 mil 502 han sido casos confirmados y 62 mil 198 casos descartados.

Con cuadro leve están diagnosticadas 6 mil 614 personas, mil 068 activos y 5 mil 546 con seguimiento terminado. De los 108 pacientes que se encuentran hospitalizados, 14 están estables, 65 graves, y 29 críticos. A la fecha se han recuperado 68 mil 892 personas de Covid-19 en Sonora.

Casos COVID-19 en Sonora 76,502 casos confirmados y 6,434 defunciones

Defunciones registradas 17 de junio de 2021: 3

Etchojoa: 1

Hermosillo: 1

Cajeme: 1

Mujeres: 2/ Hombres: 1

Institución Médica

IMSS: 3

Casos confirmados 17 de junio de 2021: 174

Hermosillo: 72

Caborca: 27

Cajeme: 24

Navojoa: 17

Nogales: 12

Granados: 6

Guaymas: 4

Empalme: 3

Huatabampo: 2

Puerto Peñasco: 2

Agua Prieta: 2

San Luis Río Colorado: 1

Huásabas: 1

Etchojoa: 1

Mujeres: 98/ Hombres: 76

Institución Médica

Secretaría de Salud: 98

IMSS: 70

Isssteson: 5

Issste: 1

Acumulados

Defunciones: 6,434

Hermosillo: 2,104

Cajeme: 1,113

San Luis Río Colorado: 520

Nogales: 511

Guaymas: 382

Navojoa: 288

Agua Prieta: 225

Caborca: 179

Huatabampo: 156

Empalme: 119

Cananea: 119

Etchojoa: 97

Magdalena: 77

Puerto Peñasco: 77

Nacozari de García: 54

Benito Juárez: 49

Santa Ana: 45

Bácum: 44

San Ignacio Río Muerto: 24

Ímuris: 22

Gral. Plutarco Elías Calles: 22

Álamos: 20

Pitiquito: 20

Fronteras: 17

Cumpas: 16

Naco: 11

Moctezuma: 10

Ures: 9

Rosario: 9

Sahuaripa: 8

Villa Hidalgo: 7

Baviácora: 7

Bacoachi: 7

Altar: 7

Benjamín Hill: 6

San Miguel de Horcasitas: 5

Aconchi: 5

Sáric: 4

Rayón: 3

Carbó: 3

Quiriego: 3

Bacerac: 3

Arizpe: 3

Banámichi: 3

Bavispe: 2

Nácori Chico: 2

San Pedro de la Cueva: 2

Arivechi: 2

Cucurpe: 2

Huépac: 2

Tepache: 2

Opodepe: 1

San Felipe de Jesús: 1

Granados: 1

Oquitoa: 1

Santa Cruz: 1

Mazatán: 1

Yécora: 1

Mujeres: 2,751/Hombres: 3,683

Institución Médica

IMSS: 4,053

Secretaría de Salud: 1,814

Isssteson: 419

Issste: 139

Sedena: 5

Semar: 4

Total de casos confirmados: 76,502

Hermosillo: 35,392 municipio con mayor incidencia con un 46% del total.

Cajeme: 10,792 que representan el 14% del total.

Nogales: 4,758 que representan el 6% del total

Guaymas: 3,628 que representan el 5% del total

Navojoa: 3,436

Caborca: 3,395

San Luis Río Colorado: 3,257

Cananea: 1,931

Huatabampo: 1,501

Empalme: 1,365

Agua Prieta: 1,286

Etchojoa: 718

Magdalena: 633

Puerto Peñasco: 573

Santa Ana: 408

Nacozari de García: 345

Álamos: 292

Pitiquito: 292

Bácum: 289

Benito Juárez: 250

Gral. Plutarco Elías Calles: 220

San Ignacio Río Muerto: 187

Sahuaripa: 155

Baviácora: 133

Altar: 119

Ímuris: 115

Ures: 94

Moctezuma: 80

Cumpas: 76

Rosario: 68

Nácori Chico: 65

Yécora: 57

Bacoachi: 51

Benjamín Hill: 46

Fronteras: 45

Naco: 42

Aconchi: 33

Arizpe: 32

Sáric: 28

Carbó: 26

Arivechi: 22

Granados: 22

San Miguel de Horcasitas: 20

Villa Hidalgo: 16

Trincheras: 14

Banámichi: 14

Quiriego: 14

San Pedro de la Cueva: 14

Cucurpe: 13

Rayón: 12

Huásabas: 12

Tepache: 11

Átil: 10

Bacerac: 8

Huachinera: 7

Bavispe: 7

Ónavas: 6

Villa Pesqueira: 6

San Javier: 6

Tubutama: 6

Divisaderos: 6

Oquitoa: 6

Bacadéhuachi: 5

San Felipe de Jesús: 5

Huépac: 5

Mazatán: 5

Bacanora: 5

Santa Cruz: 4

Opodepe: 4

La Colorada: 2

Soyopa: 1

Suaqui Grande: 1

Mujeres: 41,180/Hombres: 35,322

Institución Médica

Secretaría de Salud: 52,296

IMSS: 16,663

Isssteson: 6,162

Issste: 1,142

Sedena: 224

Semar: 15

Casos estudiados: 138,700

Confirmados: 76,502

Descartados: 62,198

Cuadro leve: 6,614

Pacientes activos: 1,068

Pacientes en seguimiento terminado: 5,546

Curados: 63,346

Hospitalizados: 108

Estables: 14

Graves: 65

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 29