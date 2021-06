Compartir ! tweet





Tras su exitosa reunión del martes con el Presidente, el martes, el lunes próximo Alfonso Durazo estará en Cajeme; le propuso a AMLO impulsar al Aeropuerto local como centro de logística internacional que reactivaría la economía de la región

Donde y que esta haciendo Manlio actualmente? El Presidente y su jefe de asesores Julio Scherer le han solicitado su apoyo ante fuerzas políticas de la oposición –PVEM, MC y PRI—para lograr la mayoría calificada en la nueva Legislatura

El Gobierno Federal no tiene dinero para seguir manteniendo a la Guardia Nacional, por eso quiere traspasarla al Ejercito. No tiene dinero, y punto!

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Al señalar que “tenemos que ser prácticos”, Alfonso Durazo, gobernador electo de Sonora, respaldó la propuesta del Presidente, de que la Guardia Nacional pase a Sedena, pues señaló que no hay un liderazgo civil con la capacidad para coordinar una institución formada por exmilitares.

En entrevista afuera de Palacio Nacional, tras su reunión con el presidente López Obrador, el gobernador electo indicó que la Guardia Nacional tiene que formar sus propios cuadros, pero la formación de estos lleva mucho tiempo, recordar, por cierto, que en su gestión como Secretario de Seguridad Publica nació la Guardia.

El gobernador electo de Sonora señaló que la reunión con el presidente López Obrador la tarde del martes fue larga “y obviamente muy amable, muy agradable, muy entrañable. Aprecio mucho ese gesto humano del Presidente con el que invariablemente me ha recibido”.

Durazo estará en Cd. Obregón el lunes próximo para agradecer el apoyo que lo llevo al triunfo e informara de su propuesta al Presidente de impulsar al aeropuerto local como un centro logístico internacional que vendrá a reactivar la Eunomia.

Detalló que en la plática se habló del contexto político electoral de Sonora, “que aunque es conocido, no está demás repasar algunos datos cosa que hicimos, y hablamos a grandes rasgos de mi visión para recuperar la grandeza de Sonora”.

“Le hicieron sentido las ideas al Presidente, que todavía no son propuestas formales porque hay que aterrizarlas en un proyecto, pero estábamos en una etapa de campaña. Ahora en esta etapa de transición vamos a convertir esas ideas en propuestas concretas, incluso proyectos ejecutivos”.

Indicó que uno de los proyectos que tiene es impulsar el desarrollo del puerto de Guaymas como plataforma para el relanzamiento económico de Sonora, así como impulsar el Aeropuerto de Ciudad Obregón como un centro logístico internacional y un centro de carga.

Obviamente consolidar todo el trabajo social que se está haciendo con los yaquis que es una cosa extraordinaria y construir una solución integral para Cananea en cuanto a la relación de la minera Grupo Mésico con sus sindicatos.

Regresando con lo de la Guardia Nacional y al margen de lo externado por Amlo, en el fondo el propósito real de que pase al Ejercito es económico, ni de políticas de seguridad publica, no tiene dinero para seguir sosteniendo o manteniendo a ese “monstruo”.

En cambio, a lo que a las fuerzas armadas les sobra son recursos económicos que el mismo Presidente les ha dado a raudales sin recortarles un cinco de presupuesto. El Gobierno Federal no tiene dinero para seguir sosteniendo a la Guardia Nacional, y punto!

MANLIO, AL RESCATE DE AMLO?

En otros temas, se viene manejando que Palacio Nacional le ha solicitado al poderoso político sonorense Manlio Fabio Beltrones, que le eche la mano al presidente ante diversas fuerzas políticas opositoras consiguiendo el número de nuevos diputados federales para lograr la mayoría calificada durante la próxima Legislatura.

Pero en calidad de mientras le urge a López Obrador que Beltrones logre el apoyo de varios senadores de oposición para lograr salir adelante con las tres de sus mas importantes iniciativas, la de que la Guardia Nacional pase al Ejercito, la reforma eléctrica y la del INE.

Y porque Julio Scherer Ibarra, jefe de asesores del Presidente se fijo en el sonorense, bueno, recordar que su yerno Pablo Escudero es el presidente del PVEM, ayudo mucho bajo cuerda a su amigo Dante Delgado para fundar Movimiento Ciudadano y mantiene fuerte influencias entre senados y diputados federales del PRI.