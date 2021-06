Compartir ! tweet





Y los votantes, apa? En 1997 Javier Lamarque como candidato del PRD a la alcaldía de Cajeme triunfó con 62,000 votos; hoy, a 24 años de distancia vuelve a triunfar, pero con 49,520, y no fue por el número de candidatos, sino por la apatía de la gente

Y es que mientras el promedio nacional de votación fue del 51.5%, en Sonora fue del 40.1; en la populosa Colonia Cajeme –de Cd. Obregón–, el promedio fue peor, del 20.1%; porque la gente no voto?

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Ningun candidato –ni los de Morena– deben presumir haber triunfado el domingo 6 de junio, nadie gano, todos perdieron ante el invisible y poderosisimo “Partido” de la Abstencion Mexicana” (“PAM”). Si, ganaron legalmente, y gobernaran, pero no moralmente –electoralmente hablando–.

El “PAM” “logro” en Sonora casi el 60 por ciento de los votos y a nivel nacional un poco menos –48.5%–, pero aun asi los alcaldes y el gobernador deberan gobernar para el 100% de la gente; doloroso el que en la populosa y emblematica Colonia Cajeme de Cd. Obregon solo haya votado el 21% del padron.

El promedio general de los electores que sufragaron en el municipio de Cajeme fue del 40.1%, inconcesible que el ganador Javier Lamarque Cano apenas haya logrado 49,520 votos cuando en julio de 1997 obtuvo 62,000 para ganar la eleccion municipal. De ese tamaño la apatia de la gente.

Y no es que en esta ocasion haya habido 9 candidatos a la alcaldia, de los cuales solo cinco eran competitivos, y en 1997 cuando Javier fue candidato del entonces PRD hubo menos candidatos, pero solo tres competitivos, entre ellos el PRI, el PAN y el del sol Azteca.

Varios fueron los motivos para tan poca votacion el domingo 6: Temor al contagio del Covid-19, la inseguridad pubica, el tremendo calor que se dejo sentir y la apatia tradicional del gran numero de electores.

El numero de casillas fue suficiente, cuando abrieron, en gran numero de ellas hubo “colas”, pero ya despues de las 11:00 el flujo se desmorono. En la casilla de la plaza de la Constitucion (muy cercana a las oficinas de El Regional de Sonora), Alfonso Durazo logro 120 votos contra poco mas de 88 de Ernesto Gandara.

“MARIO… EL CONGRESO”

“Mario… el Congreso”, el grito casi desesperado de AMLO a Mario Delgado y sus allegados en Palacio Nacional dias antes de iniciadas las campañas; al Presidente poco le importaban las gubernaturas; perdio la mayoria calificada y ademas la CDM y el EdoMex.

Si, asi fue, seguramente alguien que acompaño al dirigente nacional de Morena a esa reunion privada en uno de los salones preferidos del Presidente no era bodega y en tal sentido filtro eso a algunos allegados y esto llego a los medios, a las columnas politicas para ser mas exactos.

Ya no sabe uno si el ridiculo fue de Mario Delgado o de Andres Manuel, pues se le endilgo al lider morenista decirle con mucha sobriedad y seguridad al Presidente al terminar ese encuentro “secreto”, que si, que ganarian el Congreso, mayoria absoluta y calificada.

Y que, inclusive, el ladino y tran$a de Mario –tesorero de la Cd. de Mexico en el gobierno de Marcelo Ebrard cuando la construccion de la Linea 12 del Metro–, le dijo a Obrardor –palabtas mas, palabras menos–, que al dia siguiente de la eleccion estaria ahi en el Palacio para refrendarle el triunfo en la mayoria absoluta y calificada.

Peor tantito, por si solo con los 193 distritos ganados, Mario-Morena no alcanzan ni la mayoria absoluta 250+1, menos la calificada, y aunque con los impresentables y corruptazos PT y PVEM le aseguran a Obrador la mayoria absoluta, no asi la calificada.

Por lo que el Presidente tendra que negociar en la Camara con los partidos de la Alianza Va por Mexico para sacar adelante algunas iniciativas, pero no constitucionales como el desea, a menos que ordene comprar a altos precios a diputados ya sean del PRI, PAN, PRD o de MC.

Pero el no es corrupto, eh.

“Mario… El Congreso”. Y Mario no pudo cumplir. No pudo ir a Palacio el lunes 7.

Y tambien perdio la Cd. de Mexico y el Estado de Mexico, los principales soportes nacionales del voto guinda en el 2018.