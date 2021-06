Siguen las buenas noticias en cuanto a recuperación económica de Sonora: Luis Núñez Noriega

Compartir ! tweet





• Ensamblaje de nuevo vehículo de Ford en Hermosillo, es muestra de que el estado genera confianza

Hermosillo, Sonora; junio 15 de 2021. El anuncio del ensamble de un nuevo vehículo por parte de Ford Motor Company en Hermosillo, demuestra que la recuperación económica de Sonora en medio de la pandemia sigue siendo exitosa, enfatizó Luis Núñez Noriega.

El titular de la Comisión de Fomento al Turismo en Sonora (Cofetur) y vocero del Plan de Reactivación Económica en la entidad señaló que el anuncio hecho en días pasados por la empresa internacional, es una muestra más de que el estado sigue siendo atractivo para nuevas inversiones y fortalecer las ya instaladas, y es el resultado de la estrategia liderada por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, para llevar a cabo la recuperación económica.

“Sonora continúa recuperándose de manera exitosa de la pandemia por COVID-19, generando mayor confianza en empresas extranjeras, al aumentar sus inversiones en nuestra entidad. Sin duda, se debe en gran medida a la confianza en la mano de obra calificada, así como en la paz laboral que se vive en nuestra entidad”, afirmó.

Con el ensamble del nuevo pick up modelo “Maverick”, por parte de Ford Motor Company, resaltó Núñez Noriega, se generarán nuevos empleos en la entidad y también se ratifica la confianza en la mano de obra sonorense.

“Ford Motor Company en días pasados anunció el ensamble de su nuevo pick up modelo ‘Maverick’, lo que refuerza la confianza de esta compañía en la mano de obra sonorense, al volverse sede de ensamble de sus últimos modelos anunciados el último año, el pick up ‘Maverick’ y la nueva Bronco Sport, sumando una inversión total de mil 100 millones de dólares en el último año, con la finalidad de cumplir con las nuevas normativas del TMEC”, aseguró.

Este tipo de noticias ofrecen un panorama muy alentador para la economía en Sonora, indicó el titular de la Cofetur, quien añadió que la pandemia ha golpeado de manera muy importante en todo el mundo; sin embargo, Sonora ha mostrado una significativa y alentadora recuperación.

“Recordemos que en el mes de mayo de 2020 la pérdida de empleos fue del orden de los 11 mil 800 empleos perdidos, cuando las actividades no esenciales estaban detenidas. Sin embargo, en el mes de mayo del 2021 el IMSS informó de 20 mil 400 empleos generados en los primeros cinco meses de este año, colocando a Sonora como uno de los principales estados de la república en generación de empleos y recuperación económica”, dijo.

Esta recuperación no sólo es en el sector industrial, añadió, ya que en los últimos meses el sector primario ha aumentado de manera importante sus exportaciones y ha mostrado una clara recuperación económica, al registrar un aumento entre el 8 y 10% en exportación de carne de cerdo, esto gracias al aumento en el consumo nacional y al consumo internacional en China, Japón y Nueva Zelanda, como principales países consumidores de la producción porcina sonorense.

“Hemos sido un estado que ha sabido aprovechar su estratégica ubicación geográfica, la cercanía con Estados Unidos, la importante relación bilateral Sonora – Arizona, los beneficios y bondades del nuevo tratado comercial TMEC, entre muchas ventajas competitivas que tiene nuestro estado, todo esto nos ha llevado a ser parte importante del 76% de las exportaciones de México”, apuntó.