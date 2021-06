Realizó IMSS Tercera Jornada Nacional para la Recuperación de Servicios Ordinarios

Compartir ! tweet





También mastografías, exploraciones clínicas de mama y detecciones de enfermedades crónicas en 35 Representaciones Estatales del Instituto.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó la Tercera Jornada Nacional para la Recuperación de Servicios Ordinarios en sus tres niveles de atención, donde se priorizaron acciones preventivas integradas, consultas de Medicina Familiar, de especialidades de Consulta Externa y cirugías.

Del 7 al 13 de junio, con la participación de las 35 Representaciones estatales y 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), se reforzaron estrategias y acciones para recuperar las atenciones que disminuyeron por motivo de la pandemia de COVID-19.

Se realizaron 2 mil 114 cirugías, 173 mil 22 consultas de Medicina Familiar y 18 mil 859 de Especialidad, además de ocho trasplantes de riñón y nueve de córnea.

También se llevaron a cabo 4 mil 185 mastografías, 8 mil 904 exploraciones clínicas de mama, 19 mil 429 detecciones de Diabetes Mellitus, 23 mil 903 de Hipertensión Arterial y tres mil 410 de cáncer cérvico-uterino.

En las Representaciones estatales se efectuaron diversas actividades adicionales, como jornadas de vasectomía en Sonora, Veracruz Sur, Zacatecas y Yucatán, y salpingoclasia (ligadura de trompas) en Oaxaca y Veracruz Norte.

En Ciudad de México Sur se realizó la Feria “GeriatrIMSS” para favorecer el acceso a la salud a derechohabientes de la tercera edad.

En la Representación Estado de México Oriente se llevó a cabo la procuración y donación de dos córneas, dos riñones, piel y tejido musculo esquelético en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 68.

En Estado de México Poniente se instaló la Jornada de Geriatría a través de Consulta Digital, derivados de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 250 y el Hospital General Regional (HGR) No. 220; en el HGR No. 58 se tuvo una jornada quirúrgica de Cirugía General y una Feria de la Salud con Acciones Preventivas Integradas.

En Jalisco se efectuó la jornada quirúrgica de artroplastia de rodilla, cirugía de columna, audiometrías y espirometrías para favorecer la atención en los servicios de Audiología y Neumología.

El Hospital de Especialidades del Bajío, en Guanajuato, realizó la Jornada Nacional Quirúrgica del Servicio de Oftalmología con 41 procedimientos, además de dos trasplantes de riñón de donador cadavérico.

En tanto, en el Hospital de Especialidades de Mérida se llevó a cabo un trasplante renal de donador vivo a una mujer de 54 años, y el cierre de persistencia de conducto arterioso en un niño de un año, por medio de doble ligadura, mediante la colocación de LIU, Tenckoff, doble J y 11 marcapasos.

En el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI se efectuaron dos trasplantes renales de donador fallecido y un trasplante de córnea, y en el Hospital General del CMN La Raza un trasplante renal de donador cadavérico, órgano que se mantuvo mediante una bomba pulsátil.

Por su parte, en el Hospital de Traumatología de Puebla hubo consultas y procedimientos quirúrgicos de columna y cadera, se habilitó el área de curaciones para realizar procedimientos como visco-suplementación de articulación de rodilla, estudios tomográficos y de resonancia magnética.