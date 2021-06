‘El pueblo decide, por eso consulta sobre expresidentes’: López Obrador

Compartir ! tweet





Destaca el presidente que la consulta que prepara el INE es parte de la democracia participativa; reitera que no participará y que es mejor poner punto final

CIUDAD DE MÉXICO. A poco más de dos meses de que se realice la consulta ciudadana sobre enjuiciar o no a expresidentes, el titular Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, destacó que este ejercicio es parte de la democracia participativa y en la que la ciudadanía manda.

El mandatario informó que en los próximos días dará a conocer la postura del gobierno y reiterará la suya respecto a la consulta de juicio contra los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Acaban de pasar las elecciones y eso corresponde más a la democracia representativa, pero la democracia no se agota o limita sólo a las elecciones, sino que constantemente hay que estar preguntando al pueblo, es mandar obedeciendo, no sólo es que ya me eligieron, no, el pueblo manda, decide, por eso esta consulta. Nosotros en esta semana vamos a fijar nuestra postura”, expresó.

El pasado 15 de septiembre la Presidencia de la República entregó al Senado la solicitud para realizar una consulta ciudadana de juicio a los expresidentes de la República, misma en la que se incluyó la siguiente pregunta:

¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a la leyes y procedimientos aplicables investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus perspectivas gestiones?”.

López Obrador reiteró que desde que llegó a la Presidencia sostuvo que no iba a participar en esta consulta y que era mejor “poner un punto final” e impulsar el compromiso de no repetición de actos indebidos dentro del Gobierno federal.

Sin embargo, el presidente aclaró que será la ciudadanía la que elija el próximo 1 de agosto si debe o no enjuiciar a los exmandatarios.

“Adelanto también que de manera pública, desde que tomé posesión sostuve que no iba a participar y que además consideraba que teníamos que ver hacia adelante y poner un punto final sólo con el compromiso de la no repetición, de no hacer lo mismo y de ver hacia adelante, como ha venido sucediendo no se tolere ni la impunidad ni la corrupción, pero de todas maneras van a ser los ciudadanos, el pueblo el que va a decidir, no el presidente y yo voy a fijar mi postura que va en este sentido”, dijo.

Cabe destacar que el mandatario ha afirmado anteriormente que la aplicación durante cinco sexenios de un modelo político-económico “elitista, antidemocrático, antipopular”, entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018, trajo consigo una serie de problemáticas entre las que destacan la violencia y la desigualdad social.