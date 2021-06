Reitera Salud Sonora llamado a extremar precauciones ante altas temperaturas

Compartir ! tweet





• Recomienda mantenerse hidratado y evitar exposición solar en horas de mayor radiación

• Al primer síntoma de deshidratación, se debe acudir al Centro de Salud más cercano

Hermosillo, Sonora, junio 14 de 2021. Ante las altas temperaturas que se presentan en la entidad, la Secretaría de Salud reitera el llamado a la población a extremar precauciones para evitar enfermedades derivadas del calor como deshidratación y golpe de calor, indicó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud, informó que para prevenir los citados padecimientos, se debe evitar exposición solar en las horas de mayor radiación (11:00 a 17:00 horas), utilizar bloqueador solar, vestir ropa holgada y de colores frescos, preferentemente que cubran la piel, utilizar sombrero o sombrilla para protegerse del sol.

También, señaló que no se debe esperar a tener sed para tomar líquidos y tener un consumo mínimo de dos litros de agua simple al día, cubrir ventanas para disminuir el calor en el interior de la casa, no realizar actividad física intensa bajo el sol, evitar el consumo de bebidas alcohólicas o azucaradas, así como comer frutas y verduras.

El funcionario estatal externó que los principales padecimientos derivados de las altas temperaturas, son la deshidratación la cual ocurre cuando hay una pérdida excesiva de agua en el cuerpo y el consumo de líquidos es insuficiente, por ejemplo, por diarrea o sudoración abundante y el golpe de calor; ocasionado por exponerse a altas temperaturas por mucho tiempo, provocando incremento en la temperatura corporal.

Recalcó que se debe estar alerta y solicitar atención inmediata en su Centro de Salud más cercano al primer síntoma de sed intensa, comportamiento inquieto o irritante, reducción de elasticidad en la piel, ojos hundidos, debilidad, dolor de cabeza, mareo, náuseas, vómito, aceleramiento de latidos del corazón, entre otros, así como hidratarse inmediatamente para evitar complicaciones.

‘’Se deben extremar los cuidados ante las altas temperaturas, sobre todo, cuidar a menores y adultos mayores de no tener una larga exposición solar para evitar enfermedades, así como mantenerse adecuadamente hidratados’’, culminó.