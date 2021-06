Prevé López Obrador que ministros no respalden extensión de mandato de Zaldívar

Compartir ! tweet





Que se entienda: no es reelección, es que termine en el 24, como va a terminar pero solo como ministro, precisó el Presidente

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador pronosticó que el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “no respaldará” que se amplíe dos años más el periodo de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea al frente de todo el poder judicial de la federación.

Aún cuando remarcó que no son todos, pero sí una inmensa mayoría de jueces, magistrados y ministros “sirven al dinero, al crimen organizado y a la delincuencia de cuello blanco”, el presidente de la república consideró que el ministro presidente de la Corte no tendrá el apoyo de sus colegas porque forman parte de la “defensoría de los intereses creados” durante el viejo régimen.

Que se entienda: no es reelección, es que termine en el 24, como va a terminar pero solo como ministro – en el caso que no lo apoyen los otros ministros, que es muy difícil que lo apoyen, ojalá y me equivoque – porque la mayoría de los ministros fueron puestos en el antiguo régimen donde la política estaba al servicio de las minorías, no al servicio del pueblo, pero bueno, con libertad y autonomía que el poder judicial decida”, comentó el presidente en su conferencia matutina.

Pese a lo declarado, el jefe del ejecutivo federal sostuvo que a su juicio, la única persona que puede garantizar la impartición de justica en México y combatir la corrupción al interior de ese poder se llama Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y debiera quedarse en su cargo hasta el 2024, año en el que el presidente de la república concluye su sexenio.

López Obrador puntualizó que el cambio en el poder judicial federal “urge” porque jueces, magistrados y ministros dejan en libertad todos los días a delincuentes y es reflejo de que siguen dominando los mismos.

Si siguen dominando los mismos, no hay esperanza, así de claro y no hace falta argumentar mucho, es cosa cosa de ver las decisiones de los jueces en los últimos tres meses, libertad de delincuentes de cuello blanco y crimen organizado”, expresó ante los medios de comunicación.