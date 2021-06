Compartir ! tweet





Antonio Astiazarán recibió constancia de mayoría a la alcaldía de Hermosillo. El candidato de la alianza Va por Sonora, recibió su constancia ; Celida Lopez se resiste a la derrota e ira a tribunales

Luego del cómputo de las mil 58 actas de la elección, “Toño” obtuvo 106,141 votos que representan el 37.88% de los sufragios emitidos mientras que la candidata y alcaldesa con licencia, de Morena, tuvo 101 mil 882 votos, el 36.36%

Absoluto y total silencio de Alfonso Durazo; trasciende que estaría dejando sola a Celida y que ni las llamadas por teléfono le recibe; que Alfonso trabajaría mejor con Toño Astiazaran

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Antonio Astiazarán Gutiérrez, de la alianza Va por Sonora, recibió la constancia de mayoría a la alcaldía de Hermosillo la mañana del sábado.

Luego del cómputo de mil 58 actas en un proceso que concluyó la noche del viernes, este sábado fue entregada la constancia por parte del presidente del consejo municipal, Israel Márquez.

La ventaja sobre la candidata de Morena y alcaldesa con licencia fue de 1.51%, lo que representa un total de 4 mil 180 votos.

Acompañado de su esposa, familia y equipo de campaña, además del presidente del PAN estatal, Ernesto Munro, el candidato electo Antonio Astiazarán recibió la constancia y aseguró que lo que sigue es planear el proceso de entrega recepción y buscar perfiles para integrar su gabinete.

Aseguró que su gobierno será cercano a la gente y recuperarán programas para visitar las colonias.

“Queremos un gobierno cercano, pero también de resultados, nos van a ver a mi, a mi esposa y los funcionarios en las colonias. Infraestructura, seguridad y distribución del agua serán los temas prioritarios”, dijo.

Sobre la posibilidad de que se impugne el resultado señaló que será un proceso que decidirán los otros candidatos, pero se siente confiado de los resultados.

Al estilo beisbolero, la aguerrida, inculta y “chapulin” –en cuanto renuncio al PAN al dia siguiente se subió al carro del Peje meses antes de la elección del 2018–, fue ponchada por el electorado naranjero: Cero bolas con tres Stripes.

Primer strike, su derrota en el conteo de las votos la noche del domingo 6; segundo strike, los resultados del PREP le fueron adversos con 6 mil votos; y tercer strike –y ponche–, el conteo de las actas y cientos de urnas en el Consejo Municipal Electoral.

Celida, a su estilo de arrebatar cuando pierde, pretende ahora ganar en los tribunales electorales lo que perdió en las urnas; una burla y afrenta a los hermosillenses; esta perdiendo con el 1.45% de los sufragios, y recordar que en el 2018 gano con apenas el 0.5% ante Ernesto de Lucas.

En ese entonces, el pato trato se realizara una revisión profunda de las actas, hizo ruido unos días y finalmente se hizo a un lado sin ir a los tribunales electorales, reconociendo que el resultado final no le había sido favorable.

Que pronto se le olvido eso a la aun alcaldesa capitalina cuyo subdirector jurídico del Ayuntamiento encabezo a un grupo de golpeadores uniformados con camisetas negras por fuera del Consejo Municipal Electoral al inicio de computo.

Y ALFONSO DURAZO LA APOYARA?

En mas de este asunto del triunfo de Toño Astiazaran y la derrota de Celida López, medio Hermosillo se preguntaba hasta ayer domingo que si Alfonso Durazo la va a apoyar en la impugnación, aunque trasciende que no, tan es así que ni las llamadas a su celular le contesta.

Eso ya se veía venir, pues durante los casi tres días del computo municipal, el ya gobernador electo de Sonora, daba indicaciones a sus allegados de su campaña electoral, de no meterse para nada, que dejaran correr el trabajo del Consejo Municipal Electoral, y que si Celida ganaba, que bueno, pero que si perdía, pues no modo.

QUE TRABAJARIA MEJOR CON TOÑO

Trasciende también que Durazo trabajaría mejor con Antonio Astiazaran aun cuando fue candidato de la triple alianza electoral encabezada por el PAN, pues estaría consciente de que Celida le robaría reflectores políticos por su protagonismo, le haría sombra y le ganaría espacios, y eso a ningún político le gusta.