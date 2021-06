Compartir ! tweet





“No seré tapadera de nadie”: Durazo; investigar los grandes negocio$ o raterías de Claudia Pavlovich y Guillermo Padres a la vez que atienda y enfrente los grandes problema que enfrenta Sonora, la grave sequía, uno de ellos

Que Alfonso le habría sugerido a Javier Lamarque valorar la posibilidad de que el Capitán Candido Tarango continúe al frente de la SSPM y que el Lic. Alejandro Ibarra aceda a la Secretaria del Ayuntamiento, eso seria todo

Entregarían anoche el acta de mayoría como Alcalde Electo de Hermosillo a Antonio Aztiazaran Gutiérrez (Alianza Va por Sonora); a las 6 pm solo faltaban por computar 7; Celida (Morena-PT-Verde) no remontaría los 4,895 en contra (1.4%)

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

“No vamos a ser tapadera de nadie”, afirmó ayer mas claro que el agua Alfonso Durazo Montaño aal comentar las líneas generales de lo que será su administración como gobernador de Sonora 202 – 2027, proyecto para el que se preparo por años y no desde el 2018 cuando gano la senaduria; Alfonso lo hubiera logrado de no ser por el magnicidio de su amigo Luis Donaldo Colosio.

En entrevista con un medio de comunicación, el próximo gobernador de Sonora explicó que a diferencia de gobiernos anteriores el nuevo gobierno no será de cuotas ni de cuates y estará integrado por servidores públicos que reúnan un perfil de honestidad, sensibilidad política, capacidad y compromiso social, que trabajen para la sociedad y no para un grupo de poder.

Los integrantes del nuevo gabinete, detalló, trabajarán bajo los principios de la Cuarta Transformación: no robar, no traicionar a la gente, y ejercer el gasto con austeridad y en riguroso orden de las prioridades sociales, ah, y como bien dijo el columnista Martin Holguin en su columna del martes en El Imparcial, “nomas que no se apeje”.

Reiteró que su administración será facilitadora de la inversión “como nunca lo han conocido los empresarios en la historia…la diferencia es que apoyaré a todos con transparencia y sin extender la mano”, siendo indudable su gran capacidad y preparación en lo politico, empresarial, academico, de libre empresa y afin a la sociedad civil para ser un buen gobernador, todo lo contrario al Peje.

Durazo Montaño informó que visitará la Ciudad de México la próxima semana para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo martes a las 17:00 horas, adelantando que se encuentra en pláticas para promover ante la Secretaría de Turismo la declaratoria de pueblos mágicos para Ures, Banámichi y Cananea, con el fin de crear una ruta de pueblos mágicos y potenciar la economía turística.

Alfonso tendrá un gran reto y grandes problemas heredados desde hace doce años perdidos en los nefastos y corruptos gobiernos de Guillermo Padres Elías y Claudia Pavlovich como para también mandar en las alcaldías que serán gobernadas por Morena, como Cajeme, pues Hermosillo lo perdió su partido, aunque seguramente hará química con el ganador Antonio Aztiazaran Gutierrez (Alianza Va por Sonora).

Si acaso alguna sugerencia o recomendación, que no meter mano, se aclara; por ejemplo, en el caso de Cajeme se sabe que le solicito a Javier Lamarque que ratifique al capitan Tarango en Seguridad Publica y que valore al Lic. Alejandro Ibarra para Secretario de gobierno, aunque en esto ultimo no habria el mayor problema.

Precisamente el triunfo electoral de Morena en Cajeme fue también un referéndum favorable para la administración municipal, consideró el alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, quien desde un principio se la jugo con Alfonso Durazo desde que este empezó como Secretario de Seguridad Publica Federal.

Durante la ceremonia de graduación de nuevos cadetes de la Academia de Policía, Mariscal hizo un recuento de la disminución de índices delictivos, principalmente en los relacionados con daño patrimonial, casualmente, se sabe que Durazo le habría solicitado al alcalde electo Javier Lamarque Cano que valore la posibilidad de que el Capitan de Fragata Candido Tarango continúe al frente de la SSPM.

Enseguida afirmó que en la reciente elección la voluntad del pueblo de Cajeme “se manifestó en las urnas garantizando la continuidad de la 4ta. Transformación en este municipio”, y este hecho, subrayo, “expresa inequívocamente la aprobación de la ciudadanía a nuestro ejercicio de gobierno”. “Hemos aprobado con éxito el referéndum de la ciudadanía”, destacó.

“El pueblo de Cajeme”, concluyó Mariscal Alvarado, “validó la obra y acción de gobierno de la presente administración”, sin descartar en lo mas mismo que Alfonso lo invite a participar en su gobierno, manejándose en la Mesa Plural del Yori Inn y por rumbos del Ayuntamiento, que bien pudiera ser el próximo Secretario de Educación y Cultura o Sub Secretario de Gobierno.