Gobernaremos para todos con las y los mejores sonorenses: Alfonso Durazo

Hermosillo.- No voy a gobernar solo para los que votaron por mí, voy a gobernar para todos, y para cumplir con las expectativas necesitamos integrar el mejor gobierno con las y los mejores sonorenses disponibles para la tarea, afirmó Alfonso Durazo Montaño.

“Yo quiero ser el representante, el garante de la defensa de los intereses de la gente… Porque si no lo hago, voy a perder el respeto de la gente. Y necesito el respeto. Porque el respeto es respaldo político. Lo necesito para avanzar. Si no, no vamos a salir adelante con el proyecto de transformación que nos proponemos. En palabras del clásico: no vamos a ser tapadera de nadie”.

En entrevista con un medio de comunicación, el próximo gobernador de Sonora explicó que a diferencia de gobiernos anteriores el nuevo gobierno no será de cuotas ni de cuates y estará integrado por servidores públicos que reúnan un perfil de honestidad, sensibilidad política, capacidad y compromiso social, que trabajen para la sociedad y no para un grupo de poder.

Los integrantes del nuevo gabinete, detalló, trabajarán bajo los principios de la Cuarta Transformación: no robar, no traicionar a la gente, y ejercer el gasto con austeridad y en riguroso orden de las prioridades sociales.

Reiteró que su administración será facilitadora de la inversión “como nunca lo han conocido los empresarios en la historia…la diferencia es que apoyaré a todos con transparencia y sin extender la mano”.

Durazo Montaño informó que visitará la Ciudad de México la próxima semana para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador este martes a las 17:00 horas. Y adelantó que se encuentra en pláticas para promover ante la Secretaría de Turismo la declaratoria de pueblos mágicos para Ures, Banámichi y Cananea, con el fin de crear una ruta de pueblos mágicos y potenciar la economía turística.