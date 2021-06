La pandemia nos ha enseñado a no rendirnos: Leticia Madrigal Zamora

Compartir ! tweet





• El equipo de Salud Mental durante la contingencia por COVID-19 ha reafirmado el compromiso de no rendirse

Hermosillo, Sonora; junio 11 de 2021. La pandemia por COVID-19 ha significado en el personal del Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte reafirmar el gran compromiso, reto y aprendizaje para ayudar a los demás, así como una mayor integración como equipo de trabajo, refirió Leticia Madrigal Zamora.

La directora del Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte comentó que todo el equipo de la unidad ha dado su mayor esfuerzo en la atención de los pacientes, para ayudarlos en su enfermedad y facilitarles el proceso de recuperación.

“Les damos la oportunidad y facilidades a esa persona de ser atendida en tiempo y en forma; somos solidarios con ellos, les apoyamos y somos cálidos, para que se sientan bien, para que no se sientan rechazados o estigmatizados”, declaró.

Madrigal Zamora comentó que, como directora, su mayor empeño está en atender a cualquier persona que esté pasando por un problema a causa de la pandemia u otra enfermedad, así como que sus compañeros se sientan trabajando en equipo.

“La enseñanza que me ha dejado a mí la pandemia por COVID-19, es no rendirme, estar de pie y enfrentarla, aún con una situación que nos puede afectar porque somos vulnerables ante esta nueva enfermedad”, agregó.

La directora detalló que ha sido trabajo de una buena integración, comunicación y compromiso de atender a las personas que requieren los servicios de salud mental antes y durante la pandemia.