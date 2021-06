Compartir ! tweet





AMLO se congratula por triunfo de Durazo: “Me da mucho gusto que con la voluntad del pueblo haya triunfado en Sonora”; externando

su alegría ante el triunfo que Sonora concedió con amplia ventaja a su extitular de la SSPF

su alegría ante el triunfo que Sonora concedió con amplia ventaja a su extitular de la SSPF Javier Lamarque Cano , en el marco de un covivio-cena agradeció a sus colaboradores de la exitosa campaña que ayudó a lograr el triunfo del domingo; gran trabajo de su coordinador general Alejandro Ibarra

Conteo de actas en Hermosillo hasta las 5 pm de ayer, mantenía arriba a Toño Astiazarán, 75,518 votos contra 71,316 de Celida López; iban computadas 726, faltan 326 por computarse; el PREP dio ganador a Toño con 6,000 de diferencia

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió una felicitación a los sonorenses, independientemente del candidato por el que votaron Felicidades a todos los sonorenses porque independientemente por quién votaron, la gente participó y lo fundamental es resolver

Entre tanto, casi se confirma la presencia este sábado de ya casi Gobernador Electo para este sábado aquí a Ciudad Obregón, para agradecer a la ciudadanía el haberle dado el voto de confianza para que asuma la gubernatura, trabajando ya en el proceso de entrega-recepcion tras de la llamada de felicitación que le hizo la gobernadora Claudia Pavlovich.

Y quien antenoche le dio las gracias a su equipo de campaña que lo ayudo mucho ganar la alcaldía de Cajeme, fue el Licenciado Javier Lamarque Cano, en una cena en el local de eventos Jardines Santa Fe, cercano a la calle Kino rumbo al fraccionamiento Misioneros, un sector con un excelente desarrollo urbano y comercial.

Estuvo acompañado por su esposa, la atenta y servicial, Patricia Patiño Fierro, por Plutarco Sánchez, por la triunfadora del Distrito 06, Gabriela Martínez y los triunfadores en los tres distritos locales, Raúl Castelo (XV), Hiram Solís (XVI) y Ernestina Castro (XVII), obvio, la presencia de su coordinador general de campaña, Alejandro Ibarra.

También la presencia de uno de sus operadores electorales y amigo personal, licenciado Andrés Salas Sánchez, por su jefe de prensa Joaquín Galaz, y también por ahí la talentosa Janeth Angulo, todo ello en un gran ambiente de camaradería tras dos meses de intenso trabajo, sobre todo de tierra, aunque Lamarque, por motivos de salud, no pudo acompañarlos en todos los eventos

También la presencia del piloto aviador Julio Cibrian y Emmanuel López Medrano, esperándole a Lamarque una gran responsabilidad a partir del próximo 16 de septiembre, porque, créame, esto no será un día de campo dada la compleja escasez de recursos públicos y el tema de la seguridad publica; Javier deberá buscar rescatar los recursos federales que Amlo le ha quitado tanto a municipios como a los estados.

Pero Javier ya fue Presidente Municipal, y aunque en el no tan lejano trienio 1997-2000, le entiende muy al tema de buscar recursos públicos tocando puertas donde haya que tocarlas, habiendo contando en ese entonces con una excelente y capaz Tesorera Municipal, Patricia Patiño Fierro, ha, no descarten al Tocho Méndez como Tesorero Municipal

Ah, en materia de seguridad publica, llamo mucho la atención el pronunciamiento hecho esta semana por el presidente de la Canacintra local, Julio Cesar Pablos Ruiz, en el sentido de que el Capitán de Fragata de la Marina Nacional, Candido Tarango, debiera ser convocado por el Alcalde electo para que continúe tres años mas en su cargo de Secretario de Seguridad Publica Municipal.

Pero la última voz la tendrá el licenciado Javier Lamarque Cano, señalando Pablos Ruiz, que a los empresarios les ha parecido apropiado el plan para pacificar Cajeme ante las circunstancias que vive el municipio, recordar que el Licenciado Carlos Borbón de Anda ocupo los primeros dos años la Dirección de Seguridad Publica Municipal y el ultimo año lo hizo el licenciado Jorge Luis Cuen Quintero.

TOÑO AZTIAZARAN CASI ALCALDE ELECTO

Finalmente, ayer jueves en el ultimo conteo del computo de las actas en el Consejo Municipal Electoral de Hermosillo, Antonio Aztiazaran Gutiérrez, de la Alianza Va por Sonora, seguía adelante por la Alcaldía naranjera y ya sumaba 75,518 votos contra 71,316 de Celida López, de Morena y aliados, y 30,656 de David Figueroa, de Movimiento Ciudadana, habiéndose computado 726 actas, faltando por computarse 332.