Con la mira en el 2024 y los mejores 3 años para Sonora

COMENTARIOS DE CAJEME/Por Victor Gallardo

Las pasadas elecciones fueron iba decir atípicas pero cada elección es más común que menos gente salga a votar, así mejor diremos que fueron unas elecciones bastante normales donde se reflejó la apatía de la gente por la política ya que solo el 44% del padrón electoral en Sonora salió a votar.

Para unos fue una gran sorpresa el resultado para otros fue algo que se veía venir, lo que sí es que estas elecciones ya fueron, ya hay resultados y hay que ver hacia adelante y ver que nos ofrecerá este próximo trienio.

Desde mi punto de vista podríamos estar en un trienio épico, lleno de resultados, obras por todos lados y para todos, déjenme decirles porque; alcaldes en su mayoría de MORENA, gobernador del estado de MORENA y presidente de la republica de MORENA sin lugar a dudas una trifecta prefecta no para que le vaya bien a Sonora si no lo que le sigue.

Tenemos como nuevo gobernador del estado a un amigo muy cercano del presidente López Obrador y un hombre totalmente de su confianza entonces podemos pensar que sin mucho esfuerzo Alfonso Durazo gestionara y obtendrá muchos recursos para Sonora, podríamos estar ante una época de Bonanza en el estado, y es que sígame en el viaje estimado lector imaginemos todo lo que se puede lograr para Sonora con un gobernador de MORENA, un congreso del estado de MORENA, Cámara del Senado y Diputados de MORENA y presidente de la republica de MORENA, sin duda tiempos traen tiempos y estos podrían ser los mejores 3 años de Sonora no de la década si no de su historia.

¿Qué porque digo los mejores 3 años y no los mejores 6?, sencillo estimado lector con los resultados obtenidos por la oposición en el estado de México y la CDMX donde prácticamente arrasaron a MORENA y es donde prácticamente se deciden las elecciones a la presidencia de la república, ahí señores fracasaron estrepitosamente Claudia Shienbaum y Mario Delgado ambos presidenciables con los ojos puestos en el 2024, pero lastima margarito porque debido a los mediocres resultados prácticamente quedan fuera de ser presidenciables además de que actualmente ninguno está en el ánimo de AMLO entonces esto y que Marcelo Ebrard hasta el momento solo ha sido un “observador” deja el camino libre para Durazo para ser un presidenciable natural para el 2024.

Así que podemos decir que los ojos de Durazo y su equipo están en el 2024 por eso es que digo que en teoría podrían ser los mejores 3 años de la historia para Sonora, porque Alfonso Durazo y compañía trataran de hacer un gobierno impecable, ejemplar y con muchos resultados para poder seguir en el ánimo de la ciudadanía sonorense y de su gran amigo López Obrador, entonces estimado lector por convicción o por intereses propios podríamos estar ante uno de los mejores gobiernos de Sonora, tienen todo a favor y nada absolutamente nada en contra, hasta la próxima estimado lector.