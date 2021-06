A extremar cuidados por onda de calor extremo llama Salud Sonora

Compartir ! tweet





• Para prevenir golpes de calor, deshidrataciones e insolaciones, entre otras afectaciones a la salud

Hermosillo, Sonora; junio 9 de 2021. Un llamado a la población sonorense a cuidarse de las altas temperaturas que se presentan en la entidad, realizó Enrique Clausen Iberri, para evitar afectaciones que pongan en riesgo la salud.

El secretario de Salud en Sonora resaltó la importancia de extremar cuidados preventivos ante la ola de calor en Sonora, sobre todo, en los menores de 5 años; además, en adultos mayores de 60 años, quienes estarán acudiendo a vacunarse, por lo que subrayó que es primordial que lleven protección solar, agua y haber desayunado.

Mencionó que el calor produce importantes daños a la salud de las personas, los cuales se pueden manifestar con síntomas como dolor de cabeza, mareo, sudoración excesiva al principio, después, falta de sudor.

Asimismo, dijo, puede presentarse enrojecimiento y sequedad de la piel, temperatura corporal elevada con valores desde 39°C a 41°C, comportamiento alterado o inadecuado como, por ejemplo, quitarse la ropa sin importar el lugar, como consecuencia de deterioro neurológico.

Otros síntomas de que el organismo ya se afectó por el calor extremo son, aceleración del ritmo cardíaco, con latido del corazón débil, crisis convulsivas, piel que se calienta y seca pero no sudorosa, confusión o pérdida del conocimiento, vómitos frecuentes y falta de aire o problemas para respirar, explicó.

Clausen Iberri recomendó seguir las recomendaciones que la dirección de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, brinda para evitar afectaciones a la salud por las elevadas temperaturas:

• Evitar la exposición solar en las horas de mayor radiación (11:00 – 17:00) y en caso de hacerlo, usar siempre bloqueador solar (mínimo Factor de Protección Solar 15)

• No esperes a tener sed para tomar líquidos y trata de consumir como mínimo dos litros de agua diariamente

• Vestir ropa ligera, holgada y de colores claros preferentemente que cubra a la piel de exposición frecuente al sol.

• Utilizar sombrero o sombrilla para protegerse del sol 4.

• Cubrir las ventanas que reciben la luz colocando persianas, cortinas o periódicos, lo que ayuda a disminuir hasta en 80% el calor en el interior de la casa; permanece en espacios ventilados y acondicionados.

• No realizar actividades físicas intensas bajo el sol.

• Evitar consumir bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

• Comer frutas y verduras y evita comidas abundantes.