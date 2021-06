Médico interno de pregrado del IMSS, campeón mundial de Artes Marciales Mixtas, dedica su triunfo a personal que combate el COVID-19

Compartir ! tweet





Miguel David Martínez Aceves es médico interno de pregrado en el Hospital General de Zona No. 68, en Tulpetlac, Estado de México.

Su triunfo lo dedicó al personal del Seguro Social que continúa su ardua labor contra la pandemia.

El médico interno de pregrado Miguel David Martínez Aceves ha logrado combinar con éxito sus dos grandes pasiones: estudiar medicina y practicar las artes marciales mixtas a nivel profesional, disciplina que junto con el karate ha desarrollado desde los dos años de edad.

El 29 de mayo obtuvo el título mundial de Artes Marciales Mixtas (MMA) en la categoría de 135 libras de Combate Global, celebrado en Miami, que enfrentó a los ocho mejores peleadores de México y Estados Unidos.

Tras el triunfo, sus primeras palabras de agradecimiento fueron para su “México querido” y para todo el equipo del IMSS que realiza una ardua labor en contra de la pandemia de COVID-19.

El médico interno de pregrado de 21 años de edad está en rotación por el servicio de Pediatría del Hospital General de Zona (HGZ) No. 68 en Tulpetlac, Estado de México. Durante su año de internado participa en actividades inherentes a los procesos de consulta externa, hospitalización, academia e investigación como parte de su programa académico universitario en su formación como médico general.

Afirmó que durante la emergencia sanitaria dentro del hospital le tocó vivir muchas experiencias, por lo que dedicó su campeonato “a todos los guerreros que dan la vida por su país”.

Hizo un reconocimiento especial al personal que integra la Familia IMSS, médicos, enfermeras y administrativos “que estuvieron en los hospitales al frente en esta pandemia, a nombre de todo México, de todos los familiares de enfermos, darles muchas gracias por enfrentar a esta pandemia con toda la valentía”.

Dijo que desde pequeño ha practicado karate y nunca lo ha dejado, sus papás son sus entrenadores y su hermana también realiza las artes marciales; “el estudio y el deporte es algo que siempre he llevado de la mano”.

Destacó que la medicina y las artes marciales mixtas tienen varios puntos de coincidencia, pues en ambas se pone en práctica la lealtad, el honor y el respeto al prójimo y a los superiores.

El 30 de junio finaliza su internado en el HGZ No. 68 y el paso siguiente es realizar el examen profesional y el servicio social, “esas son mis metas a corto plazo, posteriormente estudiar más a profundidad y hacer una residencia”.

El médico interno de pregrado Martínez Aceves manifestó que su deseo es continuar en el Instituto Mexicano del Seguro Social y realizar la especialidad en alguna de sus sedes.

Agradeció el apoyo recibido por las autoridades del IMSS para obtener el permiso y acudir al torneo del que resultó campeón, “me siento respaldado y muy agradecido con las personas que hicieron posible esta salida”.

Detalló que gracias a su clasificación por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), a finales de 2021 participará en el torneo World Kickboxing Championship (WAKO), con la mira en conquistar la medalla de oro.