Trasciende en el equipo cercano a Alfonso Durazo –en Hermosillo–, que este sábado pudiera encabezar en Cajeme un acto de agradecimiento por su rotundo triunfo, como también pudiera tener un evento similar el viernes en la capital

Por la puerta grande entra Alfonso Durazo a la presidencial del 2024 tras la caída de Marcelo Ebrard y Claudia Shienbaun; que la orden de Palacio será cuidarlo, blindarlo y apoyarlo; Monreal pasaría a segundo termino

La traidora de la Celida López cabo su propia tumba política por presumida y habladora; no esperaba que Toño Aztiazaran (PAN) le ganaría; Morena la deja sola y solo Durazo puede rescatarla acomodándola en el gabinete

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

No me lo crea, lector, pero ayer martes trascendía en el equipo cercano del ya casi Gobernador Electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, su probable visita a Ciudad Obregón este sábado para agradecer a los ciudadanos que votaron a su favor en las elecciones del domingo.

Y aunque a partir de este miércoles iniciara el conteo oficial de las actas de casillas en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los resultados finales del PREP a favor del de Bavispe se acercaban a una ventaja de 18 puntos, destacando el amplio apoyo en Cajeme y demás municipios del sur de la entidad.

Sin descartar que un día antes, en Hermosillo, el abanderado de la Coalición Juntos Haremos Historia por Sonora, encabece un evento similar ahí en la capital sonorense y que, de ser así, no estaría en el templete la candidata de esa coalición encabezada por Morena, Celida López, y tampoco el escondidito de Maril Delgado, líder nacional de ese partido.

Celida, conforme a la captura de actas por parte del PREP, sucumbió ante Antonio Aztiazaran Gutiérrez, de la Alianza Va por Sonora, con casi 7 mil votos, un desplome y derrota de la rocaportense que opto por buscar la reelección como alcaldesa de la capital sonorense, y muy difícilmente en el conteo del IEEPS pueda haber una sorpresa.

Por cierto, ayer en la Mesa Plural del Yori Inn coincidieron a mediodia Federico Dabdoub y Toño Gandara Aztiazaran, primo y tocayo de quien precisamente será el próximo Presidente Municipal de Hermosillo con quien Federico ha estado en comunicación permanente para ver como va lo de los resultados. Sin duda, la capital sonorense tendrá un Alcalde de lujo con una visión de futuro.

Por lo que se refiere a Mario Delgado, también difícilmente Alfonso lo tenga en los templetes, ya sea en Hermosillo o Ciudad este viernes y sábado –si se oficializan las visitas de agradecimiento del de Bavispe–, pues el chapito anda “perdido”, no ha dado la cara por el desastre electoral en la Ciudad de México y en el Estado de Electoral.

Ambos concentrar casi el 30 por ciento de la votación nacional, y en ambos Morena y aliados perdieron hasta los “calzones”, y si tras el accidente del metro en Tlahuac –por falta de mantenimiento y el austericidio federal y del mismo gobierno de la Sheinbaun–, la jefa de gobierno ya tenia un pie sobre el hoyo de una tumba, pues el desastre electoral la aventó a lo profundo de la tumba; de Ebrard, también el Metro lo sepulto.

La fuerza electoral de Morena en la capital del país si destrozo, lo mismo en el estado de México, y a nivel nacional en cuanto a las votaciones en los 300 distritos electorales, hubo empate técnico, logrando este partido 12 millones 33 mil votos contra 12 millones 165 mil de la Alianza Va por México, una diferencia de 166 mil votos.

Por eso Mario Delgado sigue escondido muy a pesar de haber ganado 10 de las 15 gubernaturas, pero al presidente lo que le interesaba era mayoría absoluta y calificada en la Cámara de Diputados, no lo logro, y en cuanto a conseguir el faltando para la calificada, primero se dijo que recurrirían al verde, luego al PT y hasta que al PRI.

DURAZO PRESIDENCIABLE

Regresando con Alfonso Durazo, sin duda alguna que una vez que asuma oficialmente la gubernatura de Sonora, la orden de Palacio Nacional será cuidarlo, blindarlo y apoyarlo para el proyecto presidencial rumbo a la elección del 2024, pues al parecer esas serian las instrucciones de ya saben quien.

Hasta antes del accidente del Metro en Tlahuac, los columnistas enterados de que lo que pasa en Palacio Nacional y alrededor del mismo Presidente, sabían que era tres los personajes por la carrera presidencial: Claudia Sheinbaun en primer lugar, Marcelo Ebrard en segundo y Ricardo Monreal en tercero.

Pero de acuerdo a los mismos columnistas de diarios como Reforma, El Universal y Excelsior, Andres Manuel no le tiene mucha confianza al zacatecano, pero ahí lo tiene rumbo a ese proyecto, aunque a distancia, pero el resultado electoral en Sonora cambio todas las cosas, y ahora la orden desde Palacio Nacional es cuidar, blindar y apoyar a Alfonso Durazo “para la que viene”.

Una derrota lo hubiera hecho regresar al Senado o irse a una embajada de Europa o Asia.

Alfonso ha entrado de lleno a la carrera presidencial del 2024 por la puerta grande. Bien por el, por Sonora y por México.