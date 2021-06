Compartir ! tweet





HABRA CAMBIOS INESPERADOS PARA TODOS, y pensamos que jamás llegaría ese día. Pues no es así, porque ese momento ya llegó, y en el gobierno de Durazo Montaño, todos contaremos y tendremos obligaciones como ciudadanos cumplidores, porque entre todos, iniciaremos con la jornada de acabar con las corrupciones que existen, las cuales, fueron denunciadas en tiempo y forma públicamente por ciudadanos sonorenses en las giras que realizó Durazo Montaño por toda la geografía de nuestra tierra sonorense

PARA EL ALCALDE ELECTO DE CAJEME, Javier Lamarque Cano, existe la propuesta de un alto funcionario de MARINA, de instalar la Nomenclatura del municipio, mejorar la semaforización de la ciudad, la reparación del drenaje colapsado, pavimentación y reparación de calles con baches…- ASIMISMO, el cuerpo policiaco, deberá contar con cámaras de video adheridos a su uniforme y en unidades policiacas, y con buen armamento, aunado a una buena preparación física para todos

MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

EL PUEBLO DECIDE Y EL PUEBLO TIENE LOS GOBERNANTES QUE SE MERECE, porque así lo decidieron el día de la VOTACION…- No hay marcha atrás. La Cuarta Transformación llegó a Sonora, y ahora, solo queda esperar el día de la transición de poderes, para iniciar con los compromisos que hizo públicamente el Dr. Alfonso Durazo Montaño, gobernador electo para el estado de Sonora…- EN CAJEME, fue la misma canción. El Pueblo decidió que Javier Lamarque Cano, sea nuestro presidente municipal de Cajeme, y eso, se debe respetar, porque es la voluntad de la sociedad cajemense, Y LA DE Rodrigo Bours Castelo, quien al cierre de campaña, mandó un video a través de redes sociales, donde expresaba claramente que si él, no era el candidato de las preferencias sociales, los invitaba a VOTAR por su amigo Javier Lamarque Cano, el cual, vio con agrado que declinara a su favor, y logró el triunfo electoral con cerca de los 45 mil votos, quedando en segundo lugar Bours Castelo con 28,080 votos y, el tercer lugar con 22,085 votos fue para Anabel Acosta Islas de la Alianza Va Por Sonora…- EL MIERCOLES dará continuidad el conteo de los sufragios para de una vez liberar los triunfos electorales que corresponda a cada candidato participante de esta elección del 2021…- POR OTRA PARTE, LES INFORMO, QUE LA CUARTA TRANSFORMACION, se aplicará con apego a la legalidad y con la participación de todos los sonorenses, pues vienen algunos cambios que debemos aceptar como sociedad para bien de nuestras familias, ya que todos contamos en este nuevo modelo de gobierno, el cual, trae cambios que requieren la colaboración de todos, porque todos somos parte del gobierno que encabezará el Dr. Alfonso Durazo Montaño, quien le echará todos los kilos al brasero para que esto funcione para bien de todos y no para unos cuantos…- TODOS tendremos obligaciones y responsabilidades como ciudadanos contribuyentes, para acabar con la corrupción que nos tiene al borde del colapso, echando por la borda la descomposición social de varios funcionarios municipales, estatales y federales, porque son los culpables de que nos tengan señalados a nivel mundial como uno de los estados más violentos del país, porque jamás han actuado de acuerdo a sus responsabilidades. Por ello, en la Cuarta Transformación, saldremos todos juntos a trabajar de la mano de nuestros gobernantes, para juntos lograr el estado y municipio que tanto queremos para garantizar la seguridad y la paz para nuestras familias…- HABRA CAMBIOS INESPERADOS PARA TODOS, y pensamos que jamás llegaría ese día. Pues no es así, porque ese momento ya llegó, y en el gobierno de Durazo Montaño, todos contaremos y tendremos obligaciones como ciudadanos cumplidores, porque entre todos, iniciaremos junto a él, con la jornada de acabar con las corrupciones que existen, las cuales, fueron denunciadas en tiempo y forma públicamente por ciudadanos sonorenses en las giras que realizó Durazo Montaño por toda la geografía de nuestra tierra sonorense…- PARA EL ALCALDE ELECTO DE CAJEME, Javier Lamarque Cano, existe la propuesta de un alto funcionario de MARINA, de instalar la Nomenclatura del municipio, mejorar la semaforización de la ciudad, la reparación del drenaje colapsado, pavimentación y la reparación de calles que están plagadas de baches…- ASIMISMO, el cuerpo policiaco, deberá contar con cámaras de video adheridos a su uniforme y en sus unidades policiacas y con un buen armamento, aunado a una buena preparación física para todos…- SE HABLA TAMBIEN de construir una tratadora de aguas residuales, para darle un buen uso en tierras agrícolas y así evitar el derrame de aguas limpias que se ocupan para el uso doméstico…- EN ESTE TRABAJO DE MEJORAMIENTO URBANO que trae la Cuarta Transformación por Sonora y Cajeme, los ciudadanos, también tendremos nuestras obligaciones por el bien común de todos, ya que nuestro compromiso con el actual gobierno, será el de mantener limpias nuestras áreas de banquetas y calle que conforman las medidas colindantes con nuestros vecinos y, aquel que haga caso omiso de su responsabilidad, le será aplicada una sanción administrativa por parte de ecología municipal…- DE LA MISMA FORMA, al alcalde, se le propondrá que las funciones del Departamento de Bomberos, Inspección y Vigilancia y de Protección Civil Municipal, pasen a ser parte de la SSPM y no del Secretario del H. Ayuntamiento, porque se implementarán obligaciones y responsabilidades para cada dependencia, y estarán bajo las órdenes de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, quien será, la que regule la última palabra para cualquier prestación de servicio de estas tres áreas administrativas del H. Ayuntamiento de Cajeme…- ESTE ES UN PROYECTO AMBICIOSO, el cual, espero y aterrice para bien de todas y todos…………- POR OTRA PARTE, LO LAMENTABLE DE la política, es que ANA LILIA HERNÁNDEZ LÓPEZ de RSP y Efrén Sánchez Camacho de Fuerza por México (Fuerza México), perdieron el registro de sus partidos en este municipio, por no haber logrado el 3 por ciento que se ocupa para mantenerlo activo en próximas elecciones…- LO SORPRENDENTE, es que Rosendo Arráyales Terán del PES, logró mantener el registro de este partido al obtener 5,697 votos, logrando con ello, una regiduría, la cual, podría ser entregada por el presidente estatal del PES a quien él, decida…- POR AHÍ me enteré que la regiduría será entregada a una persona muy conocida de Cajeme, la cual, cuenta con bastante conocimiento político para debatir temas y gestionar acciones que pueden ayudar a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad cajemense…- VEREMOS DIJO EL CIEGO………….

GRACIAS POR SU TIEMPO CUALQUIER ACALARACION O DUDA CELULAR: 6442-12-90-71 MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX