Presenta Ford a nivel mundial Maverick, modelo que se ensamblará en Sonora

Compartir ! tweet





• El ensamble será en la planta de Hermosillo

• Sonora de nueva cuenta destaca por su calidad de mano de obra y equipo.

Hermosillo, Sonora; junio 8 de 2021. Este martes la compañía Ford dio a conocer a nivel mundial su nuevo modelo pick up Maverick que será ensamblado en la planta Hermosillo, lo que viene a reforzar la confianza que se tiene en el estado de Sonora y en su mano de obra calificada, además de destacar el estado a nivel mundial en el sector automotriz, informó Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía.

Dijo que se presentó a nivel mundial el Pick Up compacto Maverick, producto completamente nuevo que hace crecer a la familia Ford, presentación que se hizo a través de los canales digitales de la compañía.

“Estamos muy contentos por el anuncio que Ford hizo de la producción de la pick up Maverick, que se ensamblará en la Planta Hermosillo, este tema lo hemos platicado con los directivos de la compañía desde hace meses, qué bueno que ya lo hicieron oficial”, señaló el funcionario estatal.

El titular de Economía resaltó que la relación que se tiene con la empresa, las gestiones de la gobernadora Claudia Pavlovich, la confianza en la paz laboral que predomina en la entidad y la mano de obra calificada, han sido fundamentales para que aún en época de pandemia se hagan inversiones importantes en el estado y se realicen anuncios tan importantes como éste.

“Una vez más se reconoce la calidad laboral de los sonorenses y se pone a nivel mundial el nombre de Sonora, no es menor el hecho de que dos nuevos modelos se anuncien en un solo año y se produzcan en la planta de Hermosillo”, recalcó el funcionario estatal.

Con la llegada de un nuevo modelo para ensamble en la planta de esta capital, se afianza la estadía de Ford en Sonora y se terminan los rumores de años atrás de que la compañía se iría de esta ciudad, aseguró Vidal Ahumada.

Explicó que el ensamble de la pick up Maverick se realizará bajo la misma línea de producción de la nueva Bronco Sport que fue adaptada con una millonaria inversión de más de mil 700 millones de dólares en las instalaciones de la planta Ford Hermosillo y más de 350 millones de dólares de sus proveedoras.

Recordó que en el mes de julio de 2020 la compañía Ford en la planta Hermosillo presentó el nuevo modelo Bronco Sport a la gobernadora Claudia Pavlovich y meses después anunció el ensamble de un nuevo producto, esto es una gran muestra de que esta planta es reconocida a nivel mundial por su equipo tanto de maquinaria como de personal, puntualizó Vidal Ahumada.