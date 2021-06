Compartir ! tweet





Como un mes antes del 6 de junio, columnistas nacionales habían dicho que si Alfonso Durazo ganara la gubernatura de Sonora estaría en la final por la candidatura presidencial del 2024

Conocido empresario y financiero cajemense que se la jugo por Alfonso Durazo Montaño podría ser el próximo Secretario de Finanzas; ah, es amigo de Arturo Bours

La Secretaria del Ayuntamiento con Javier Lamarque estaría entre Andrés Salas y Pedro Mejía (licenciados en derecho) y el profe Ascensión López Duran, se comentaba ayer en Palacio Municipal

CIUDAD DE MÉXICO, 04ENERO2018.- Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la Alianza Morena, PES y PT, anunció a Alfonso Durazo Montaño, como Secretario de Seguridad Pública en caso de ganar la Presidencia de la República. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Hará como un mes antes de la elección del domingo, en una columna política, creo que en el Excelsior o en El Universal, un columnista había dicho que si Alfonso Durazo Montaño ganaba la gubernatura de Sonora sin ningún problema, pero también con buenos números en sus dos primeros años de gobierno, en automático entraría en la recta final de la presidencial del 2024.

Por varios motivos y razones de los que la opinión publica, pero sobre todo Palacio Nacional, como es la “escasez” de presuntos candidatos toda vez que Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaun ya están fuera por lo del accidente del Metro en Tlahuac que dejo 37 personas muertas y casi 90 heridas, y con el debido respeto de sus familiares, Marcelo y Claudia también se “fueron” con sus seres queridos.

En estas condiciones, al presidente solo le quedo la figura del senador y coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, aunque para algunos columnistas nacionales, Andrés Manuel no confía mucho en el que porque es “cautroteista” de dientes para fuera y que su destape presidencial por parte del senador cohauilense Armando Guadiana lo dice todo. No es de fiar.

El accidente del Metro en Tlahuac cabo la tumba de Marcelo y la anticientífica Sheinbaun –como le dice Ángel Verdugo–, y con el desastre electoral de Morena en la Ciudad de México esta como para que AMLO le pida que renuncie; Marcelo, además de eso de Tlahuac, seria un blanco fácil junto a Mario Delgado por la transa de 2 mil millones de pesos en la construcción de esa obra.

Por eso y mas, el holgado triunfo en Sonora de Alfonso Durazo le abre las puertas de par en par en Palacio Nacional rumbo al 2024, y si bien es cierto Andrés Manuel le había aconsejado que no se viniera a Sonora, con el amplio triunfo del domingo esta como para el tabasqueño lo traiga en sus brazos; en ese sentido, el de Bavispe empezara a correr rumbo al 2024, y con el miles de sonorenses lo van a seguir inclusive aquellos que no votaron por el domingo.

En cuanto a su gabinete estatal, amigo lector, no descarte usted que a la Secretaria de Finanzas iría un conocido empresario cajemense que se la jugo con el y que además es todo un experto y de mucho éxito en temas financieros, por cierto, amigo personal del senador Arturo Bours Griftin, aunque a lo mejor por sus múltiples ocupaciones empresariales y financieras no le aceptaría a Alfonso ese importante cargo.

En cuanto al probable equipo de colaboradores de primer nivel del Alcalde Electo de Cajeme, Javier Lamarque Cano, ayer a media mañana supimos por rumbos de Palacio Municipal y en conocido café citadino, que la Secretaria del Ayuntamiento pudiera quedar entre estos tres excelentes personajes: Andrés Salas Sánchez y Pedro Mejia Mejia, ambos Licenciados en Derecho, así como el profesor Ascensión López Duran.

Lamarque deberá contar un Secretario del Ayuntamiento capaz, ágil, negociador y honesto, además de tomar en cuenta que tiene que –por prescripción medica—cuidar mucho su salud; en esos atributos, Salas y Mejia serian ideales, pero no es que Ascensión no pueda con el paquete, lo que pasa es que su avanzada edad y su estilo personal del manejo de las cosas y asuntos diversos encajan mas con el pasado que con el presente.

En Tesorería Municipal, si no es porque la Licenciada Patricia Patiño Fierro es su esposa, entonces como anillo al dedo le caería ese cargo, mismo que con mucha responsabilidad y honestidad lo ocupo en los dos primeros años y seis meses de 1997 a 2000 cuando Javier fue Alcalde por primer vez; Patricia, también, fue una excelente Diputada Local por el entonces PRD, destacando por sus muchos programas y proyectos productivos, sobre todo para las mujeres.