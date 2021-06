Alfonso Durazo anuncia que en breve iniciará el proceso de entrega-recepción del nuevo gobierno

Compartir ! tweet





Hermosillo.- El candidato ganador de la gubernatura del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció que ya está en pláticas con la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich Arellano, para que el proceso de transición inicie en lo inmediato.

“Hemos hablado de establecer de inmediato un grupo de trabajo para coordinar el proceso de entrega-recepción. Para quienes tienen experiencia en este tipo de actividades, es un proceso sumamente complejo porque implica recibir toda la información de cada una de las dependencias”, explicó el senador con licencia, acompañado de los presidentes estatales de Morena, Partido Verde, del Trabajo y Nueva Alianza Sonora.

En rueda de prensa con medios de comunicación locales y nacionales, el político de Bavispe agregó que ya se tiene estructurado el grupo de los 100 días para integración del gabinete, un grupo de ahorros, uno para el programa de gobierno y un grupo protocolario para la toma de posesión, incluyendo uno más que estará definiendo el presupuesto del próximo año.

Sin mencionar nombres, dijo que en su gabinete se respetará la paridad de género (mitad hombres y mitad mujeres), y que estará integrado por jóvenes y los mejores sonorenses disponibles para que cumplan con la tarea de gobernar.

Durazo Montaño concluyó que en su administración no habrá más impuestos, ni se incrementarán los existentes y no se contraerá más deuda en proporción al Producto Interno Bruto (PIB) del Estado, y si se llegara a requerir de un crédito de corto plazo, deberá ser cubierto por el gobierno del estado “de tal manera que no impacte la proporción de la deuda”.