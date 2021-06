Competirán alumnos del Cobach en final nacional de Fórmula 1 In Schools

Participarán con seis escuderías

Hermosillo Sonora; junio 7 de 2021. Con seis escuderías, alumnos del Colegio de Bachilleres (Cobach) del Estado de Sonora representarán al estado en la final de Nacional de F1 in Schools México, a realizarse el próximo mes en Jalisco, informó Víctor Mario Gamiño Casillas.

El director general del Cobach explicó que por la contingencia de COVID-19, la etapa nacional se realizará de manera virtual, misma que está programada para llevarse a cabo del 16 al 24 de julio en el estado de Jalisco, donde habrá alumnos participantes de los planteles Lic. Alberto Flores Urbina, Navojoa, Obregón II, Obregón III y José María Maytorena Tapia.

“En este desafío, se promueve el aprendizaje basado en proyectos para fomentar la innovación y apropiación de la ciencia, ya que cada equipo simula los procesos por los que debe pasar una escudería real de la Fórmula 1, me refiero a Diseñar, Analizar, Probar, Administrar, Emprender, Manufacturar y Correr un auto a escala.” puntualizó.

Durante el desarrollo de este proyecto, dijo, los estudiantes se apropian de conocimientos y habilidades, herramientas importantes para su crecimiento profesional y académico.

Explicó que previo a esta final nacional, los equipos deberán realizar una presentación de su auto y un póster científico, el cual mostrará los avances de su proyecto y recibirán retroalimentación por parte de ingenieros y profesionales expertos en el área de la ciencia y tecnología.

Destacó que desde 2017 el Cobach ha logrado posicionarse en los primeros lugares a nivel estatal, nacional e internacional, donde se han obtenido premios especiales para el Auto más veloz de México, Liderazgo, Ingeniería y Diseño, Mercadotecnia, Identidad de Escudería, entre otros.

El director general precisó que para obtener estos resultados, los alumnos y mentores inscritos a esta competencia han recibido capacitación constante en materia de Liderazgo y motivación para el trabajo en equipo, Gestión de proyectos, Diseño de Autos F1 in Schools, STEM y Project Management, como parte de su formación para la aplicación de las diferentes herramientas, habilidades y aptitudes en el proyecto.

El Cobach recibió por parte de la Secretaría de Educación y Cultura los kits con los que participará en el evento.