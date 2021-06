Abren guarderías del IMSS con estrictas medidas de seguridad

Compartir ! tweet





Las estancias ubicadas en los estados de Sonora y Guerrero aún no inician actividades.

Los trabajadores de las guarderías ya fueron vacunados contra COVID-19, cuentan con Equipo de Protección Personal y tendrán horarios escalonados para evitar aglomeraciones.

Las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) – con excepción de las que están en Sonora y Guerrero – han iniciado sus servicios de manera paulatina desde el 2020 con la anuencia de las autoridades sanitarias locales. Este lunes 7 de junio reiniciaron operaciones las unidades de la Ciudad de México. Todas las guarderías del país operan bajo estrictas medidas de seguridad, con filtros sanitarios, uso de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, desinfección de áreas comunes, entre otros.

Las guarderías del Seguro Social cuentan con un primer filtro compuesto por tapetes sanitizantes, toma de temperatura, aplicación de alcohol gel y un cuestionario oral respecto a síntomas o contacto con pacientes con COVID-19.

Como parte del reforzamiento del filtro sanitario, se realiza la búsqueda intencionada de signos y síntomas respiratorios en los niños, niñas y personal al ingreso a la guardería; asimismo, con la misma finalidad se realiza un recorrido en aulas tres veces al día.

En caso de que llegue a detectarse algún caso de COVID-19, éste será referenciado de manera inmediata a la respectiva unidad médica de atención, se notificará al área de vigilancia epidemiológica de casos confirmados o sospechosos y se determinarían las acciones a seguir, como el cierre de salas o guarderías ante la presencia de casos aislados o brotes.

Las instalaciones fueron sanitizadas, el personal se capacitó en medidas de sanidad, cuentan con su Equipo de Protección Personal y se asignaron horarios escalonados para evitar aglomeraciones.

Todas las guarderías del IMSS deben cumplir medidas de seguridad, para poder operar, entre lo que se destaca: Programa Interno de Protección Civil autorizado por las instancias estatales o municipales competentes, sistema de alarma y contra incendios, iluminación de emergencia, película de protección en cristales y materiales retardantes al fuego.

Además, capacitación y adiestramiento al personal en materia de seguridad, rutas de evacuación y puntos de reunión, simulacros periódicos, circuito cerrado de televisión.

En un recorrido de supervisión realizado en la Guardería Ordinaria No. 35 en la capital del país, el doctor José Antonio Zamudio González, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Ciudad de México Norte, señaló que el personal de las guarderías fue vacunado contra COVID-19 y capacitado, a fin de ayudar a los derechohabientes que requieran de un espacio seguro para sus hijos mientras laboran.

Zamudio González aseguró que dentro de las instalaciones se trabajaron los protocolos para la Nueva Normalidad, con el objetivo de garantizarles a los padres de familia que sus hijos estarán seguros al ingresar a las guarderías y “regresen a casa sanos, sin ningún problema”.

“Nuestro compromiso fundamental es tener a nuestros niños en un buen desarrollo humano, con todas las medidas de seguridad sanitarias para que transcurran sanamente su infancia el tiempo que estén con nosotros”, dijo.

El titular de la Oficina de Representación del IMSS Ciudad de México Norte llamó a los derechohabientes a utilizar estos servicios y que los niños desde sus casas conserven las mismas medidas de sanidad, eviten el contacto con personas con COVID-19 o alguna enfermedad respiratoria.

El doctor José Antonio Zamudio subrayó que se otorgará a los menores el mismo servicios de calidad previo a la pandemia y su retorno será voluntario en la medida de solicitud del servicio. Además se respetarán los lugares de los derechohabientes inscritos y que de momento no utilicen las guarderías.

“Deben de sentirse seguras para traer a sus bebés, traer a sus niños a la guardería, y esas mamás y esos papás puedan seguir con su actividad económica productiva para mejorar la economía de la familia, con la seguridad de que sus niños están bien cuidados”, agregó.

Por su parte, Valeria Morales Rodea y Reyna Aglae Sánchez Sánchez, Oficiales de Puericultura de la Guardería Ordinaria No. 35, invitaron a las mamás y a los papás derechohabientes a que lleven a sus hijos a las guarderías del Seguro Social en la Ciudad de México, donde el personal está listo para recibir a los menores con los protocolos y medidas necesarias con miras de que se encuentren sanos.