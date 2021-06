ESTABLECE GABINETE COVID MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR CONTAGIOS Y REGRESAR A SEMÁFORO VERDE

Compartir ! tweet





Reducen horarios y límites de aforo para transitar a riesgo bajo

En el marco del semáforo epidemiológico amarillo establecido tanto por la Federación y el programa estatal Sonora Anticipa, los integrantes del Gabinete Municipal Covid tomaron la decisión de dar continuidad a las medidas de prevención establecidas en el marco de riesgo medio, con el objetivo de no exponer a la ciudadanía, de que el municipio transite a un riesgo bajo de contagios y que Cajeme regrese a verde.​

Durante la reunión manifestaron que estar en semáforo color amarillo es indicativo de riesgo moderado y apunta recomendaciones de mayor apertura como es el caso de permitir todas las actividades laborales, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19, además de abrir espacios públicos con aforo reducido y manteniendo las medidas sanitarias para mitigar la posibilidad de contagios entre la población.

Al presidir la reunión del Gabinete Municipal Covid, el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado exhortó a los cajemenses a que sigan actuando con la debida corresponsabilidad social, el autocuidado y mantener vigentes las medidas básicas de seguridad; así como no relajarse para que el municipio se mantenga en riesgo mínimo y retorne al semáforo verde.

“Cajeme, nuestra casa, pasa de nuevo a amarillo en el semáforo epidemiológico de Covid-19. No debemos bajar la guardia ni relajar las medidas que nos han permitido avanzar positivamente en la contención de esta pandemia. Cerremos filas y hagamos equipo para no perder lo ganado”, expresó el Presidente Municipal.

Por lo que recomienda no olvidar la sana distancia, el uso de gel antibacterial, permanecer con el uso correcto del cubrebocas, aplicar la etiqueta respiratoria, procurar no asistir a lugares concurridos, así como mantener ventiladas las áreas o restablecimientos que van a prestar servicios y recibir personas, con el fin de evitar el contagio comunitario.

También se retomarán las jornadas de sanitización en lugares de mayor concurrencia, como son las plazas públicas y comerciales, laguna del Náinari, Parque Infantil Ostimuri, Mercajeme, Mercadito Unión, Ingreso a sucursales bancarías y hospitales.

Entre otras medidas anunciadas por el Gabinete, se encuentra la reducción de horarios de operación de las 01:00 horas a 00:00, con un aforo máximo del 40 por ciento de la capacidad en cada uno de los establecimientos, llámense bares, antros, cantinas, casinos o boliches.

Los eventos deportivos serán de nuevo sin público y sin festejos al culminar las competencias; mientras que los espectáculos masivos como conciertos y otros que cuenten con taquilla, quedan suspendidos hasta nuevo aviso.

La edad para que los menores puedan acudir a eventos públicos y centros comerciales se mantiene desde los 4 años en adelante.

Además, se mantendrán filtros de control y vigilancia en el Dique10, calzada Francisco Villanueva, Dren Bordo Prieto, entre otros.

Con la finalidad de que la ciudadanía mantenga vigentes las medidas sanitarias, se efectuarán perifoneos de concientización en los diferentes sectores de la localidad.

Respecto al programa piloto que estaba anunciado para celebrarse en estas fechas con el fin de probar un regreso seguro a clases presenciales para el próximo ciclo escolar, el Alcalde señaló que el municipio será coadyuvante con la Secretaría de Educación y Cultura para cuando las condiciones de salud sean propias implementar el pilotaje.

Con estos acuerdos, el Gabinete Municipal Covid se mantiene en el objetivo de mitigar los indicadores de riesgo medio en contagios, para que Cajeme transite a semáforo epidemiológico federal y estatal en color verde y, con ello, seguir actuando de manera responsable a favor de la recuperación económica y social en el municipio.