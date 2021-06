Ernesto Gándara afirma que se defenderá el voto en cada casilla

Compartir ! tweet





Ernesto Gánd ara Camou manifestó que en esta jornada los sonorenses se expresaron, votaron y decidieron.

Se defenderá el derecho al voto en cada una de las casillas para defender a los candidatos a los cargos de elección popular, afirmó el candidato a la gubernatura por Sonora de la alianza Va Por Sonora, Ernesto Gándara Camou.

Durante un evento previo a conocer el resultado de la elección, congregó a sus simpatizantes en el área frente al Parque Infantil en donde envió un contundente mensaje a los sonorenses.

“Es una jornada en donde los sonorenses se han expresado, han votado y han decidido. Les agradezco mucho a los que estén aquí, a los que puedan llegar porque sé que en todo Hermosillo, porque sé que en todo el Norte, en la Sierra, en el Río, en la costa y en el Sur, están todavía muchos sonorenses defendiendo el derecho al voto, defendido cada una de las casillas. No vamos a permitir que un solo voto pueda ser cambiado”, manifestó.

Asi mismo, aseveró que continuarán de pie y no se dejarán, ya que tienen dignidad, voluntad para defender el voto sonorense.

Sabemos lo que tenemos que hacer y paso a paso, voto a voto, casilla por casilla, vamos a defender lo que es nuestro. No nos vamos a dejar”.

AGRADECE A SONORENSES

Gándara Camou agradeció a los sonorenses y dijo sentirse orgulloso de lo que se ha logrado y por lo que continuará en el proximo futuro y en los proximos años con todos los sonorenses de bien.

“Vamos a contabilizar acta por acta, casilla por casilla. Yo me siento muy orgulloso de este gran equipo por el que han trabajado”, añadió.