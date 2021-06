Elecciones en Sonora: Manlio Fabio Beltrones emite su voto y pide que todo ocurra en paz y que muchos participen

Compartir ! tweet





El ex gobernador del Estado acudió la mañana de este domingo a la casilla correspondiente a emitir su voto y manifestó que espera que la jornada se desarrolle en paz y con una gran afluencia.

HERMOSILO.-Una participación ciudadana de más del 60% en la elección espera Manlio Fabio Beltrones, expresó antes de ejercer su voto en la casilla ubicada en Colegio Larrea.

Aquí cumpliendo con mi deber ciudadano, se puede superar una abstención que se ha tenido y que la votación llegue al 60%, veo mucha participación lo cual alegra la jornada y buena organización por parte de las autoridades electorales”, dijo.

Ante la pregunta de si había reflexionado su voto y por quién lo haría expresó que “siempre he sido muy congruente y esta no será la excepción”.

Sobre el desarrollo de las campañas en el estado detalló que fueron intensas, pero respetuosas, aunque las llamadas campañas negras siempre han existido.

Este 6 de junio, los sonorenses acudirán a las urnas para elegir:

1 gobernador o gobernadora

72 presidencias municipales

21 diputaciones de mayoría relativa

12 diputaciones de representación proporcional

72 sindicaturas

486 regidurías

Están llamados a votar más de 2.1 millones de electores en Sonora

Un total de dos millones 187 mil 614 sonorenses están llamados a salir a votar este domingo, según el corte de la lista nominal al 10 de abril del 2021.

Esta cifra representa un 4% más que la lista nominal del proceso electoral pasado en 2018 que era de dos millones 101 mil 733 electores y 11% más que la del 2015, que era de un millón 967 mil 610. Tomado de El Imparcial.