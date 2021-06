Compartir ! tweet





“El cierre de El Borrego en Cajeme duplicó la asistencia del que tuvo Alfonso Durazo y eso es muy revelador porque se trata del segundo municipio más poblado en Sonora, donde además se registran condiciones muy peculiares”: Arturo Soto/Dossier Político

“Cajeme, gobernado por Morena es el municipio donde la inseguridad se ha ensañado más con sus habitantes y eso se refleja en las preferencias electorales, por lo que mencionábamos líneas arriba”, señala el reconocido comunicador social

“El voto de castigo allí les llegará –a los de Morena– desde varios frentes, no sólo desde la Alianza que lleva como candidata a Anabel Acosta, sino también desde los votantes por el candidato independiente, Rodrigo Bours y desde MC, que lleva como candidato a Gustavo Almada

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

“Cajeme puede ser un desastre para Morena”, advierte Arturo Soto, periodista investigador, analista político y brillante entrevistador del Dossier Político, quien conoce muy bien esta región del sur de la entidad y cuyo portal daba ayer viernes el 54.8% de las preferencias a Ernesto Gandara contra el 39% de Alfonso Durazo.

Mientras tanto, la situación en otros municipios como Huatabampo, Navojoa, Empalme, Guaymas, Nogales y San Luis Río Colorado donde la contienda está francamente dividida y en algunos Morena aparece en desventaja, hacen dudar mucho de las cuentas alegres que el señor Durazo presumió el miércoles.

Y en todo ese sentido, la tarde noche de este domingo estaremos conociendo las tendencias, especialmente en el conteo rápido del Instituto Estatal Electoral y se despejaran dudas. El Universal da empate técnico del 41% entre Ernesto Gandara y Alfonso Durazo, aunque Massive Caller le da 42.5 al borrego contra el 40 del morenista.

Y para la nueva Cámara de Diputados que es lo que mas le interesa a López Obrador al considerarla una “dependencia” mas de su gobierno y no un poder legislativo autónomo, las cosas se le decompusieron tras la sorprendente encuesta de El Financiera que dio empate técnico entre Morena y sus aliados y la Alianza Va por México y sus aliados: 46% y 44%, repetidamente.

Por lo que se refiere a la Alcaldía de Cajeme, el ex alcalde Faustino Félix Chávez –además de experto en temas electorales–, nos dijo ayer en la Mesa Plural del Yori Inn, que Anabel Acosta ha seguido creciendo desde el ultimo debate posesionándose en primer lugar con un Rodrigo Bours ligeramente abajo y con un Javier Lamarque en el tercer sitio.

“Pero la marca Morena sigue fuerte en Sonora, puede pasar cualquier cosa”, advierte

Se acabarán las especulaciones, proyecciones, encuestitis, buenos y malos deseos, para dar paso a la predecible judicialización del proceso postelectoral, que no es precisamente lo deseable, pero tampoco hay modo de evitarla considerando los procedimientos usuales en estos casos.

Como sea, hagamos votos para que la jornada se lleve a cabo en un ambiente de respeto y tranquilidad, pues con todo lo inevitable de esa judicialización siempre será preferible que el conflicto se canalice por la vía de las instituciones y no por la vía de la violencia.

Todos tenemos algo que aportar para que el proceso no tome esos derroteros, pero especialmente los partidos políticos, donde suelen exacerbarse los ánimos especialmente cuando las elecciones son muy competidas, como parece ser el caso.

A estas alturas ha quedado claro que la narrativa polarizadora que baja desde la presidencia de la República cada mañana y permea a todas las fuerzas políticas y a la sociedad entera, consiguió el objetivo de atomizar en dos grandes polos las preferencias electorales.