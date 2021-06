Compartir ! tweet





Indignado y muy molesto se regreso Alfonso Durazo a Hermosillo ya que el cierre de campaña aquí en Cajeme no era el que esperaba; no se cumplió con el numero de personas que asistirían ; y muy molesto también porque en el cierre del borrego Gandara hubo mucho mas gente

También muy molesto y encabronado por el abucheo a sus buenos y leales amigos Sergio Pablo Mariscal y Margarita Vélez, tomando nota que los abucheadores eran gente del pollo Castelo, de Ernestina y hasta de Lamarque, y habrá consecuencia de ello gane o pierda Morena en Cajeme

48 horas de las elecciones, el proceso a Gobernador sigue muy cerrado; El Universal da 41% tanto a Durazo como a Gandara y Massive Caller 42.5% a Ernesto y 40.0 a Alfonso; al Congreso de la Unión, El Financiero da empate técnico: 46% para Morena y sus aliados y 44% a la Alianza Va por México

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

De buenísima fuente con acceso directo a la campaña de Alfonso Durazo Montaño en Cajeme, nos revelo ayer a media mañana en un café citadino, que “Alfonso se regreso a Hermosillo muy molesto e indignado temprano del miércoles porque el cierre de una tarde-noche antes no fue el esperado y porque continuaron las guerritas al interior de Morena”.

Así, así nos los planteo, aunque gran parte de esos ya se palpaba en el ambiente morenista tras concluir el mitin del cierre del martes por la tarde noche en el “cajón de zapatos” del tramito de la calle Galeana y No Reelección, y aunque sus voceros manejaron la presencia de “casi 30 mil personas”, la realidad técnica o matemática por metro cuadra esto no se llego ni a las 10 mil personas.

Pero en fin, vayamos al motivo del coraje y los regañones de Durazo a sus “coordinadores” de logística: No acudieron los trabajadores del sindicato del IMSS, tampoco los maestros del SNTE si acaso los de la CNTE que n pasan de cincuenta, como tampoco asistieron los trabajadores sindicalizados de las dependencias federales, etc.

Otro gran coraje de Alfonso fue el abucheo al alcalde Sergio Pablo Mariscal y a su esposa, la atenta y servicial Margarita Vélez de la Rocha por una turbita de acarreados del pollo Raul Castelo, de Ernestina Castro y de Javier Lamarque, y, en cuanto Durazo bajo muy molesto del templete pregunto a sus acompañantes a que grupos o personajes pertenecían los abucheadores.

Nuestra fuente y amigo trato de deslindar a Lamarque, y aunque un servidor prefirió ir al cierre de Orlando Siri Salido esa misma tarde-noche frente a Palacio Municipal, sabíamos que tanbien algunos lamarquistas estaban entre los abucheadores de Sergio Pablo y Margarita, y que pena, pues el alcalde tiene a varios familiares de Javier trabajando en el Ayuntamiento.

Pero el coraje de Alfonso Durazo continuo al día siguiente al enterarse de que el cierre de Ernesto Gandara fue impresionante, fácil, casi el doble de gente, y las comparaciones de las fotos y videos de ambos eventos no dejaron ninguna duda, asi que ya nos imaginamos de que tamaño habría sido la regañada para sus coordinadores, sobre todo los de Cajeme que le fallaron muy feo con el cierre.

Y como dijo el borrego en su impresionante cierre: “Esos que vinieron de Iztapalapa y Polanco a Sonora mas vale que regresen por donde vinieron”, refiriéndose a Jesús Valencia, delegados nacional de Morena y coordinador general de la campaña, quien fue jefe de gobierno en la delegación de Iztatapalapa, y a Alfonso Durazo, de gran residencia en el exclusivo Polanco.

Finalmente, a 48 horas de las elecciones, el proceso a la gubernatura de Sonora sigue muy cerrado, y en tanto El Universal da 41% tanto a Durazo como a Gandara, Massive Caller da 42.5% a Ernesto y 40.0 a Alfonso; al Congreso de la Unión, El Financiero da empate técnico: 46% para Morena y sus aliados y 44% a la Alianza Va por México.