El PREP, con blindaje a prueba de ciberataques

Las votaciones del 6 de junio, en México, estarán supervisadas bajo un protocolo contra ciberataques del PREP.

CIUDAD DE MÉXICO. La noche del domingo 6 de junio, cuando cierren las casillas, los votos emitidos en las casillas serán capturados para después publicarse en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, mecanismo que se utiliza en las elecciones federales desde 1994.

Ante la creciente amenaza de ataques cibernéticos, el mecanismo consta de varias capas de blindaje y además cuenta con protocolos para actuar de manera correcta y efectiva en caso de un ataque, afirmó el encargado de supervisar el correcto funcionamiento del PREP, Jorge Humberto Torres Antuñano, coordinador general de la Unidad de Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral.

En entrevista para Grupo Imagen, el funcionario, quien desde 1997 ha estado involucrado en el desarrollo de la herramienta, explicó que todos los sistemas informáticos son vulnerables a hackeo, sin embargo, desde su concepción, el PREP está construido para evitarlos y mitigarlos.

Para ello, además del personal especializado en la operación del PREP existe un comité técnico asesor y una auditoría, que constituyen mecanismos de seguridad, pues verifican la correcta implementación del programa.

“Sería erróneo decir que no va haber ningún ataque. Por eso es que justamente nos estamos preparando y tenemos todos los mecanismos. Prácticamente cualquier sistema puede ser vuinerable, el tema es que hay que implementar los sistemas con todos los mecanismos de seguridad para mitigar cualquier riesgo en esa materia, de tal suerte que la parte de continuidad, integridad y seguridad del PREP la tomamos muy en serio, siendo un elemento de certeza”, sostuvo.

“Se hacen muchísimas pruebas en términos de seguridad para verificar que el sistema no sea vulnerable, que se mantenga la integridad en la información y que el sistema tampoco pueda ser objeto de un ataque de negación de servicio, que impida que los usuarios puedan consultar el PREP. Ya establecimos los mecanismos para evitar cualquier hackeo, y son mecanismos que se están monitoreando y se estarán monitoreando”.

Aunque no mencionó fechas, Torres Antuñano apuntó que desde hace meses se preparan los blindajes del PREP, así como protocolos para reaccionar en caso de un ciberataque.

En cuanto a la seguridad de los PREP estatales, el funcionario afirmó que están obligados a implementar auditorías y entregar un informe en el que se verifica que cuentan con los mecanismos de seguridad necesarios para mitigar cualquier incidente.

“Lo que hacemos en el caso del PREP federal tenemos difusores, de tal forma que si alguien quiere actuar de manera maliciosa para intentar atacar un sitio, pues va a haber muchos sitios ue van a poner esa información, entonces les va a ser muy difícil.

“De la misma forma la infraestructura nosotros la tenemos blindada. Es una infraestructura donde sólo el personal responsable tiene acceso, no está disponible a través de internet. A veces son centenas de capas de blindaje en diversos aspectos y muchos controles asociados.

El funcionario dijo que se han hecho simulacros, siendo el último el domingo 30 de mayo, en el que se verificaron procesos y procedimientos.

Paralelamente, el INE estableció convenios de colaboración con el proveedor de comunicaciones y con la Comisión federal de Electricidad para garantizar la continuidad de estos dos servicios, indispensables para el funcionamiento del PREP.

“El mayor reto es mantener todo este nivel que se ha planeado, que se ha implementado, que se ha probado. Tendremos continuidad en el Programa de Resultados Electorales Preliminares”, aseguró.

Sobre la precisión del PREP, Torres Antuñano señaló que históricamente las cifras arrojadas por el programa con muy cercanos a los resultados finales.

Por ejemplo, en las pasadas elecciones presidenciales de 2018, los candidatos del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, y del PRI-PVEM-PES, José Antonio Meade, obtuvieron en el PREP un 22.4 y un 16.4 por ciento de los votos, respectivamente, mientras que los cómputos distritales Anaya registró 22.2 por ciento y Meade la misma cifra que en los resultados preliminares.

En el caso del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la variación fue mayor, pero dentro del rango, pues en el PREP registró 52.9 por ciento y en el conteo final 53.1 por ciento.

“Es muy alto el porcentaje de precisión. La variación en algunos casos puede ser de décimas o de un punto porcentual, pero están muy cercanos a los resultados finales”, dijo.

Además de su efectividad estadística, Torres Antuñano detalló que el conteo y registro de votos es realizado por ciudadanos y representantes de partidos, por lo que hay varios actores involucrados antes de que los resultados de una casilla sean capturados para abastecer el PREP.

“Es muy confiable. Justamente el PREP se basa en las actas de escrutinio y cómputo, que fueron firmadas y llenadas por los funcionarios de casilla, por las y los ciudadanos, por los representantes de partidos políticos”, dijo.

La información, dijo, es pública y esta abierta a la verificación y auditoría y ciudadanos.