APRUEBA CABILDO CELEBRACIÓN DE CONTRATO PARA QUE LA SRE CONTINÚE EMITIENDO EL PASAPORTE MEXICANO

En Sesión Ordinaria y Privada de Cabildo, los regidores autorizaron que se celebre el Contrato de Prestación de Servicios por 36 meses con la empresa INETUM México S.A. de C. V., para efecto de que la Secretaría de Relaciones Exteriores de la localidad realice la recepción y trámites para la emisión del Pasaporte Mexicano, adjuntando una cláusula para que la siguiente administración esté en facultad de prescindir de dicho contrato, de considerarlo pertinente.

Cabe destacar que este tema fue previamente avalado por los ediles integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, ya que la empresa INETUM ganó una licitación nacional, mediante la cual firmó convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que es la única autorizada por el Gobierno Federal para imprimir pasaportes con los debidos sellos de seguridad y el manejo de tecnología actualizada.

Luego de la aprobación de este punto, el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado manifestó que “con la celebración de este convenio, se garantiza un servicio con carácter eminentemente social al cumplir con la emisión de pasaportes para los cajemenses y los pobladores de la región sur de Sonora, y a su vez da cuenta de la responsabilidad con que actúa el gobierno que tengo a bien representar, ya que no heredará compromiso alguno a la siguiente administración municipal”, enfatizó.

Los regidores también aprobaron la depuración de los saldos municipales para cancelar cuentas sin movimiento por la cantidad de 2 millones 184 mil 254 pesos con 69 centavos, cumpliendo así con el convenio de no reincidencia de observaciones establecido con el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

En esta sesión también se concedió licencia sin goce de sueldo, hasta por 45 días, con vigencia a partir del 19 de mayo al regidor Gustavo Almada Bórquez, por así convenir a sus intereses.

En otros puntos del orden del día, el cabildo acordó la celebración de una reunión en comisiones unidas de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito y la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para analizar el proyecto de semaforización para el municipio de Cajeme; así como otra reunión entre las comisiones de la Mujer y Asistencia Social y de Gobernación y Reglamentación para el análisis del tema relacionado con el protocolo para prevenir y atender el hostigamiento y el acoso sexual.